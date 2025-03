Christliche Buchhandelskette ALPHA meldet Insolvenz an

Bundesweit sind 15 ALPHA-Filialen mit insgesamt 88 Mitarbeitenden betroffen. Der Betrieb läuft vorerst weiter.

Nicht betroffen seien die elf Franchise-Buchhandlungen von ALPHA, sagte der Sprecher der Brunnen-Verlag GmbH, Ralf Tibusek, am Donnerstag dem Evangelischen Pressedienst. Nach den Pandemiejahren sei «die Stammkundschaft weniger geworden». Auch der Anstieg der Mieten habe zu den Schwierigkeiten beigetragen. Jahrelang habe ein Ausgleich zwischen umsatzstarken und umsatzschwachen Filialen funktioniert. Nach der Pandemie seien aber mehr Filialen aus den schwarzen Zahlen gerutscht.

Sanierung trotz Bemühungen nicht gelungen

In einer Mitteilung schrieb das Unternehmen: «Trotz größter Bemühungen ist die Sanierung nicht so gelungen wie erwartet.» Einbußen beim zurückliegenden Weihnachtsgeschäft, gestiegene Lohnkosten, verändertes Einkaufs- und Zahlungsverhalten und die allgemeine wirtschaftlich angeschlagene Situation des stationären Buchhandels hätten dazu geführt, dass die eingeleiteten Hilfsmaßnahmen «nicht in dem erwarteten Umfang» griffen.

Laut Tibusek hat das Amtsgericht Gießen einen Gießener Rechtsanwalt zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Die Buchhandelskette mit Sitz in Gießen betreibt Filialen in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen. Sie seien auch immer als ein Kontakt in die Gemeinden hinein gedacht gewesen, sagte der Sprecher. Von der Insolvenz betroffen seien unter anderem die Buchhandlungen in Chemnitz, Dresden, Frankfurt am Main, Karlsruhe, Gießen, Lörrach und Siegen.

Ziel des Insolvenzverfahrens sei es, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten und einen Investor für die profitablen Filialen zu finden, sagte der Geschäftsführer des Brunnen-Verlags Klaus Meiß gegenüber PRO.

Franchise-Buchhandlungen befinden sich zum Beispiel in Mannheim, Saarbrücken und Speyer.

Die ALPHA Buchhandlung GmbH ist Teil einer Mediengruppe, der auch der Brunnen-Verlag in Gießen und das Logistikunternehmen ChrisMedia in Staufenberg bei Gießen angehören. Seit Januar 2023 ist Klaus Meiß Gesamtgeschäftsführer der Mediengruppe.