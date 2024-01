ALPHA Buchhandlung übernimmt SCM Shop-Filialen

Die ALPHA Buchhandlung GmbH übernimmt zum 1. Februar die SCM Shop Buchhandlungen in Holzgerlingen, Witten und Bad Liebenzell. Dadurch sollen Arbeitsplätze und Angebot sichergestellt werden.

Die ALPHA Buchhandlung GmbH ist mit zwölf Filialen und 19 Franchisepartnern die größte christliche Buchhandelskette in Deutschland. Zum 1. Februar übernimmt sie jetzt die SCM Shop Buchhandlungen in Holzgerlingen, Witten und Bad Liebenzell. Die Übernahme bedeute nicht nur Kontinuität für die Kunden der SCM Shop Buchhandlungen, sondern stärke auch die Zusammenarbeit zwischen ALPHA und der Stiftung Christliche Medien (SCM), heißt es in einer Pressemitteilung.

Die ALPHA Buchhandlungen bieten ein breites Sortiment an Buchtiteln. Büchertisch-Betreuer haben weiterhin die Möglichkeit, über die ALPHA Buchhandlung christliche Bücher, Bibeln, Karten, Kalendern, CDs und DVDs zu beziehen und in Ihren Gemeinden zu verbreiten. Die Übernahme der SCM Shop Buchhandlungen durch die ALPHA Buchhandlung soll eine positive Weiterentwicklung garantieren und das christliche Buchhandelsangebot in Deutschland stärken.

Link: ALPHA-Buchhandlungen