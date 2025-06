Evangelischer Medienverband wählt neuen Vorstand

Christian Brenner, Geschäftsführer der SCM Verlagsgruppe, ist neuer Vorsitzender des Evangelischen Medienverbandes in Deutschland (EMVD). Sein Vorgänger warb für eine enge Zusammenarbeit.

SCM-Geschäftsführer Christian Brenner tritt die Nachfolge von Roland Gertz (Direktor des Evangelischen Presseverbandes für Bayern) als Vorsitzender des Evangelischen Medienverbands an, wie der EMVD am Montag nach einer Mitgliederversammlung in Berlin mitteilte. Weitere Mitglieder im neu gewählten Vorstand sind als stellvertretende Vorsitzende Corinna Waltz, Chefredakteurin bei der Evangelischen Mission Weltweit, sowie Frank Zeithammer von der Evangelischen Gemeindepresse Stuttgart und Ariadne Klingbeil, Direktorin des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik (GEP).

Der vor 20 Jahren gegründete EMVD ist ein Zusammenschluss von Verlagen, Medien- und Presseverbänden, Buchhandlungen, Büchereien und kirchlichen Trägern publizistischer Organe. Die EMVD-Geschäftsführung liegt im GEP in Frankfurt am Main. Das GEP trägt unter anderem die Zentralredaktion des Evangelischen Pressedienstes (epd), das Monatsmagazin «chrismon» und das Internetportal «evangelisch.de».

Der scheidende Vorsitzende Gertz warb in seinem letzten Bericht an die Mitgliederversammlung für eine enge Zusammenarbeit der evangelischen Medienunternehmen. Nur gemeinsam seien die aktuellen Herausforderungen zu bestehen. Beispielhaft nannte Gertz, der nicht erneut für den Vorsitz kandidiert hatte, den Rückgang der Zahl der Kirchenmitglieder, den Vertrauensverlust gegenüber Medien, das schwindende Interessen an faktenbasierten Nachrichten und die Umwälzungen, die durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) zu erwarten seien. Nur gemeinsam könnten die Medienhäuser deutlich machen, welch «fatale Folgen» ein Sparkurs der evangelischen Landeskirchen und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) habe, der nur kurzfristig finanzielle Einsparungen sehe, aber die langfristigen negativen Folgen wie etwa eine massiv sinkende Reichweite in der Öffentlichkeit nicht wirklich im Blick habe.

Link: Homepage Evangelischer Medienverband