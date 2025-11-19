Jesus.de unterstützen!
Politiker singen Choral Großer Gott, wir loben dich
Martin Plum, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Philipp Amthor (v.l.) singen „Großer Gott, wir loben dich“ (Foto: br.lukasosb / Instagram, Screenshot Jesus.de)

Insta-Mönch startet Challenge – Politiker singen „Großer Gott, wir loben dich“

Warum singen deutsche Politiker plötzlich vor laufender Kamera den Choral „Großer Gott, wir loben dich“? Dahinter steckt eine verrückte Challenge von Benediktinermönch Lukas Boving.

Es ist „die verrückteste Challenge, die ich je gestartet habe“, sagt Bruder Lukas Boving selbst. Vor einer Woche interviewte der selbsternannte „Insta-Mönch“ den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU), als dieser zum Treffen mit Erzbischof Stefan Heße zu Besuch im Kloster Nütschau weilte. Boving fragte Günther „Wie katholisch sind sie?“ und stimmte den Choral „Großer Gott, wir loben dich“ an – woraufhin Günther die erste Liedzeile prompt textsicher singend beendete.

Ermutigt durch seinen „Erfolg“ forderte der Mönch kurz darauf weitere Politikerinnen und Politiker via Instagram zum Mitsingen auf. Er „nominierte“ Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Philipp Amthor und Martin Plum (alle CDU), das Lied fortzusetzen. Und tatsächlich: Das Trio trat gemeinsam vor die Kamera, sang die nächste Liedzeile und schickte das Video an Bruder Lukas. Außerdem nominierten sie drei weitere Politiker: Die drei Sänger aus dem letzten Video haben die nächsten Kandidaten nominiert: Jens Spahn, Franziska Hoppermann und Catarina dos Santos (alle CDU).

Ein Ende der Aktion ist noch nicht in Sicht. „Und jetzt geht’s weiter – weil Gott in unserer Politik alles andere als vergessen ist“, so Boving. „Ich hab eine Challenge gestartet, die es echt in sich hat… und die gerade größer wird, als ich dachte“, schreibt Bruder Lukas. Indes feiern nicht alle Instagram-User Bruder Lukas für seine Aktion. Politiker sollten nicht singen, sondern vor allem handeln, hieß es. Die Antwort des Insta-Mönchs: „Mal ehrlich. Wenn sich drei Abgeordnete vor die Deutschland- und Europaflagge hinstellen und laut über Gott singen, dann muss man doch nicht direkt die Grundsatzdebatte lostreten.

Früher arbeitete er in einer Werbeagentur, doch die Arbeit stellte ihn nicht zufrieden. Über eine Suchmaschine landete er im Kloster Nütschau. Er nahm an einem Schweigeseminar teil und trat ein Dreivierteljahr später ins Kloster ein. In seinem Instagram-Kanal gibt er Einblicke in sein Leben als Mönch. Zurzeit hat er 13.000 Follower. Tendenz steigend.

Quellen: Instagram, Erzbistum Hamburg, Katholisch.de

Das Lied „Großer Gott, wir loben dich“ aus dem Liederschatz-Projekt von Albert Frey und Lothar Kosse.
Großer Gott, wir loben dich

„Großer Gott, wir loben dich“ ist ein ursprünglich römisch-katholisches Kirchenlied, das heute auch im Evangelischen Gesangbuch steht. Es beruht auf dem lateinischen „Te Deum laudamus“ aus dem 4. Jahrhundert. Das Lied ist besonders bei kirchlichen Hochfesten wie Taufen, Hochzeiten und zum Jahreswechsel beliebt und gilt als eines der ältesten und bekanntesten Lobpreislieder der Christenheit.

2 Kommentare

    • Nein, aber sie leben dort in der Diaspora (5,3 Prozent der Bevölkerung). Zum Vergleich: Evangelische bilden 45 bis 47 Prozent der Bevölkerung. MfG, das JDE-Team

