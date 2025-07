„Joseph of Egypt“: Amazon verfilmt biblische Geschichte

Amazon Prime Video produziert eine Serie über die biblische Person Josef. Der Schöpfer der Reihe „The Chosen“ fungiert dabei als Autor und Produzent.

„Amazon MGM Studios“ entwickelt gemeinsam Dallas Jenkins, dem Macher von „The Chosen„, die neue Serie „Joseph of Egypt“. Dies berichtet das Branchenblatt „Variety”.

In der offiziellen Ankündigung zur Serie heißt es: „Von eifersüchtigen Brüdern verraten, trotzt Joseph allen Erwartungen und steigt in Ägypten zu unglaublicher Macht auf und steht nach dem Pharao an zweiter Stelle. Als ihn seine Vergangenheit einholt, steht er vor der ultimativen Bewährungsprobe.“

In einem Interview mit Variety im September 2024 enthüllte Jenkins zunächst Pläne für eine Joseph-Serie sowie eine mehrteilige Serie über die Geschichte von Moses. „Joseph of Egypt“ ist Teil eines Multi-Produktionsdeals zwischen Jenkins’ 5&2 Studios und Amazon MGM Studios, der im Februar bekannt gegeben wurde. Im gleichen Zug wurde der Erwerb der exklusiven Streaming-Rechte der neuen Folgen von „The Chosen“ durch Amazon bekannt gegeben.

Weitere biblische Geschichten als Serie

Neben „The Chosen“ und bald „Joseph of Egypt“ strahlt „Amazon Prime Video“ zurzeit die Dramaserie „House of David“ aus. Sie erzählt die Geschichte von König David und feierte im Februar Premiere. Eine zweite Staffel wurde bereits angekündigt.