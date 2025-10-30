Studie: Über 100 Millionen Christen weltweit ohne Zugang zur Bibel

Eine neue internationale Studie zeigt: Millionen Christen leben ohne Bibel. Die Gründe reichen von Armut bis zu staatlichen Verboten.

Mehr als 100 Millionen Christen weltweit haben keinen Zugang zur Bibel. Dies meldet die „Stiftung Bibel Liga“ unter Berufung auf das Forschungsprojekt „Bible Access List“. „Es herrscht eine geistliche Hungersnot“, zitiert die Stiftung Wybo Nicolai, einen der Mitbegründer der Studie. Die Gründe seien vielfältig: gesetzliche Verbote, religiöser Extremismus, Armut oder fehlende Übersetzungen.

Die Studie basiert auf Daten aus 88 Ländern und unterscheidet zwei zentrale Probleme: Einerseits wird der Zugang zur Bibel in manchen Ländern oder Regionen aktiv verhindert – etwa durch Zensur oder soziale Kontrolle. Andererseits fehle es vielerorts schlicht an Bibeln, etwa wegen Armut, Analphabetismus oder mangelnder Infrastruktur. Besonders betroffen seien Länder wie Somalia, Afghanistan und Nordkorea sowie Staaten mit Millionen Christen ohne Bibel wie Nigeria, Indien und China.

Geistlicher Notstand

Die Initiatoren der Studie sehen die Lage als geistlichen Notstand. „Die weltweite Kirche muss dringend handeln“, heißt es im Bericht. Die „Bible Access Initiative“ will mit ihrer jährlichen Liste Missionswerke und Gemeinden bei der strategischen Planung unterstützen. Reinhard Knödler, Leiter der Stiftung Bibel Liga, betont die Bedeutung der Bibel für ein mündiges Christsein: „Es ist wunderbar, wenn Menschen zu Jesus Christus finden. Doch sie brauchen Gottes Wort, um ihren Glauben zu leben und weiterzugeben.“

Die fünf Länder mit den strengsten Einschränkungen beim Bibelzugang sind:

Somalia Afghanistan Jemen Nordkorea Mauretanien



Diese fünf Länder stehen an der Spitze des weltweiten Bibelmangels unter Christen:

Demokratische Republik Kongo – über 10 Millionen Christen ohne Bibel Nigeria – über 10 Millionen Äthiopien – über 10 Millionen Indien – über 10 Millionen China – 5-10 Millionen

(Zahlen: „Bible Access List“)

