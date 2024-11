The Chosen: Staffel 5 erscheint Ostern 2025 auf Deutsch

Im April 2025 kommt die neue Staffel von „The Chosen“ in die deutschen Kinos – thematisch passend zur Passionswoche.

Die ersten Episoden der fünften Staffel werden zum Osterfest auf Deutsch in den Kinos erscheinen. Die restlichen Episoden werden im Anschluss veröffentlicht. Thematisch geht es in der Staffel 5 unmittelbar um die Tage nach dem Einzug Jesu in Jerusalem.

„The Chosen“ist die erste Serien-Verfilmung über das Wirken Jesu und darüber, wie sich das Leben der Menschen verändert, die ihm begegnen. Weltweit haben schon mehr als 770 Millionen Menschen (Mai 2024) die Serie gesehen. Geplant sind sieben Staffeln. Die Serie wird über Crowdfunding finanziert.

„The Chosen“ kann im Internet (The Chosen) oder über die „The Chosen“-App kostenfrei angesehen werden.