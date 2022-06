Michael Herbst: Jesus verbietet nicht, nach Ruhm zu streben

Brian Houston, Ravi Zacharias, Bill Hybels – die Liste gescheiterter Leiter ist lang. Der Theologe Michael Herbst warnt davor, Macht einseitig negativ zu bewerten und sieht Jesus als positives Vorbild für Leiter.

- Werbung -

Was war der Auslöser für das Buch „Von der dunklen Seite der Macht“, das Sie gemeinsam mit Thomas Härry veröffentlicht haben?

Michael Herbst: Der Auslöser war das Scheitern von Menschen, die in der christlichen Szene eine große Rolle spielten. Wir wollten kein fünftes Führungsbuch schreiben, sondern ein erstes „Versagensbuch“.

In welche sprichwörtliche Wunde legt das Buch seine Finger?

Nehmen Sie – nur als Beispiel! – die Geschichte von „Mars Hill“ (dokumentiert in: „The Rise and Fall of Mars Hill“). Driscoll musste sich wegen seines Auftretens, seines Umgangs mit Menschen, seiner Äußerungen über die Rolle von Frauen und etlicher Machtübergriffe zurückziehen – und die Gemeinde hat es nicht überlebt.

Hat man sich vom Erfolg blenden lassen? Nicht genauer hinsehen wollen?

Warum ist es schiefgegangen? Wenn Gemeinden keine vernünftige Struktur aufbauen und Einzelnen erlauben, Macht unkontrolliert auszuüben, entsteht eine schwierige Gemengelage. Es braucht eine Rechenschaftspflicht, eine Begrenzung von Autorität.

Das Zweite hat etwas mit dem System zu tun. Da inszeniert sich jemand selbst, wird aber auch von allen bejubelt, ist nahezu unangreifbar. Diesen unkritischen Umgang mit den „Helden“ auf der Bühne greifen wir in unserem Buch (neben anderem) auf.

Kritiker könnten jetzt sagen: Das ist doch ein Problem großer Freikirchen …

- Weiterlesen nach der Werbung -

Nein! Das wäre zu einfach und wir wären aus dem Spiel. Es ist eine Charakterfrage. Das Buch stellt allen, die leiten, die Frage: Wem erlaube ich als Leitungsperson, mir kritisch zu begegnen, mich aufmerksam zu machen? Wer darf mir die Wahrheit sagen?

Das Cover des Buches ist schwarz gehalten, der Titel „Von der dunklen Seite der Macht“ wirkt etwas sperrig …

(lacht) Der Titel verdankt sich der Freundschaft zu „Star Wars“. „Die dunkle Seite der Macht“ ist eine Anspielung. Macht an sich ist für mich nicht böse. Wir Protestanten sind da gefährdet, manchmal Dinge sehr einseitig zu bewerten. Macht heißt erst einmal die Möglichkeit, etwas zu gestalten.

Macht ist nichts grundsätzlich Böses, aber in unseren Händen ist sie etwas Gefährliches. An diesem Punkt kommen Kirchenleitende, Pfarrerinnen und Pfarrer, Mitarbeitende, Presbyter und Presbyterinnen ins Spiel: Macht bedeutet, Einfluss zu haben. Wir sagen: Schaut genau hin, dass ihr eure Rolle nicht überzieht.

Woran scheitern Führungskräfte am häufigsten?

An hohen Ansprüchen, an Überforderung durch das System und die Struktur. Ich kann auch scheitern, weil sich meine Idee von Kirche nicht durchsetzt. Ich kann scheitern in Beziehungen. Scheitern gehört zum Leben dazu.

Trotzdem stellt sich die Frage: Ist es ein Scheitern, das man hätte verhindern können? Gibt es Hilfen, die dies hätten verhindern können?

Unser Buch gibt aber auch Antwort auf die entscheidende nächste Frage: Wie komme ich wieder auf die Beine? Eine christliche Antwort kann nicht sein: „Du bist gescheitert. Du bist ein böser Mensch. Das war es!“

- Werbung -

Machen wir es doch mal konkret. In der Gemeinde XY scheitert ein Pfarrer. Es geht nicht mehr …

Wichtig erscheint mir der Zeitpunkt. Ist das „Kind schon in den Brunnen gefallen“ oder kann mit externer Hilfe noch etwas gerettet werden? Es muss geklärt werden: Können wir noch etwas reparieren? Oder sagen wir, es ist zu Ende?

Beide Seiten müssen dann für sich Wege finden, einigermaßen heil aus der Situation herauszukommen, das Scheitern mit- und aneinander zu betrauern. Es ist wichtig, dass man das Scheitern auch aufarbeitet. Wie und warum sind wir in diese Situation geraten?

Der schmerzhafteste Punkt ist dann der, zu entdecken: Was war mein Beitrag? Es gilt, sich ehrlich der Frage zu stellen: Was müssen (und können) wir lernen, damit die nächste Pfarrerin oder der nächste Pfarrer (oder ich) an meiner nächsten Stelle nicht wieder in die gleiche Falle hineinläuft?

In einem kirchlichen Team knirscht und knistert es. Man selbst nimmt es wahr, die anderen Beteiligten aber nicht. Wie kann man diese schwierige Situation auflösen?

(lacht) Man muss sich erst mal entscheiden, ob man der Liebling aller sein will. Wer Dinge anspricht, macht sich nicht nur Freunde. Wesentlich ist aber auch die Frage des Timings.

Gibt es eine Situation, wo sich eine Tür öffnet und ich die Sache ansprechen kann, oder platziere ich den schwierigen Punkt am Ende einer langen, ermüdenden Sitzung? Es ist wichtig, dass Gemeinden, dass Teams Menschen „außen“ haben, zu denen sie Vertrauen haben, die ein bisschen Ahnung haben und denen sie aktiv erlauben, in den Kochtopf zu schauen.

Seid doch barmherziger mit euren Bischöfen.

Braucht es insgesamt eine höhere Fehlertoleranz?

Bischof John Finney hat uns einmal gesagt: Seid doch etwas barmherziger mit euren Bischöfen. In Leitungsfunktionen steht man manchmal sehr im Feuer. Dieses Feuer ist nun zugleich die Rückseite der Kritik am Verhalten von Führungspersonen, damit diese nicht zu Idolen werden.

Jetzt kommt die andere Seite ins Spiel. Ja, es gilt barmherzig zu sein mit denen, die diese Bürde der Verantwortung auf sich nehmen. Das gilt durch alle Leitungsebenen hindurch.

War Jesus eine gute Führungskraft? Falls ja, was können wir von ihm lernen?

Ja, aber er war auch eine anstrengende Führungskraft. Er hat die Leute in seinem Team (dem Kreis der Jüngerinnen und Jünger) gleichermaßen geliebt, gefördert und herausgefordert. Er hat sie manchmal hart zur Brust genommen. Das Zusammensein mit ihm war kein Ponyhof.

Es ist aber ein Unterschied, ob eine Pfarrperson oder Jesus mein Leiter ist. Dies darf ich nicht 1:1 gleichsetzen. An Jesus lerne und schätze ich zudem, dass er als Leiter ein Diener ist. „Ich bin unter euch als Diener“, sagt er beim letzten Abendmahl. Als es dort Machtprobleme gibt, macht er deutlich: So bitte nicht!

Positiv ausgedrückt?

Jesus verbietet nicht das Streben danach, „der Größte“ zu sein. Jesus hat nichts dagegen, nach Positionen mit Einfluss zu streben. Im Gegenteil. Er sagt: Wer unter euch der Größte sein will, der diene!

Euer Dienst soll andere ermutigen und stärken.

Er sagt damit: Euer Einfluss soll dazu dienen, das Beste im anderen hervorzukitzeln. Euer Dienst soll andere ermutigen und stärken. Diese dienende Leitung kann man sich bei Jesus bis hin zum Kreuz abschauen.

Welche Ermutigung geben Sie Leiterinnen und Leitern im Blick auf die Lektüre?

Wir brauchen als Leitende und als Gremien Schutzfaktoren. Das ist nichts, wofür man studiert haben muss. Es sind einfache Mechanismen, die uns vor uns selbst und vor anderen schützen. In den Beiträgen von Corinna Schubert, Johannes Justus, Thomas Härry, Christian Hennecke, Peter Böhlemann, Sibylle & Steffen Beck, Jörg Ahlbrecht, Daniel Zindel, Anke Wiedekind, Kai S. Scheunemann und anderen wird deutlich: Man kann als Einzelner, aber eben auch als Gemeinde wieder aufstehen.

Es ist für mich am Ende auch eine Frage nach dem Kern unserer christlichen Botschaft: Ich werde nicht gerechtfertigt durch mein gutes Leiterinnen oder Leitersein. Ich werde nicht für mein Scheitern auf Ewigkeiten verdammt. In dem einen und in dem anderen gilt für mich der Zuspruch: In Christus ist für dich genug getan für Zeit und Ewigkeit.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Ulrich Mang.

Prof. Dr. Michael Herbst war bis 2021 Professor für Praktische Theologie an der Universität Greifswald. Er ist Direktor des Instituts zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung (IEEG) in Greifswald.

Buchtipp:

„Von der dunklen Seite der Macht – Was Führung gefährdet und was sie schützt“ (Gerth Medien); Hrsg. von Prof. Dr. Michael Herbst und Thomas Härry

Transparenzhinweis: Gerth Medien ist Teil der SCM Verlagsgruppe, zu der auch Jesus.de gehört.