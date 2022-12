Musiker Frank Zander besucht Weihnachtsfeier für Obdachlose

2.000 Menschen leben diesen Winter in Berlin auf der Straße. Entertainer Frank Zander setzt sich seit 30 Jahren für sie ein.

Der Musiker und Entertainer Frank Zander hat in Berlin die Weihnachtsfeier einer Einrichtung der Diakonie für Wohnungs- und Langzeitarbeitslose besucht. „Abgeben und Herz zeigen, das ist für mich das Wichtigste“, sagte Zander in der diakonischen Tagesstätte für Obdachlose auf dem Helmholtzplatz im Prenzlauer Berg: „Wir halten uns dadurch fit.“ Gemeinsam mit seinem Sohn verteilte er Weihnachtsmänner aus Schokolade. Sein knapp 30-jähriges Engagement begründete er mit den Worten: „Weil wir uns dann gut fühlen.“

Die Direktorin der Diakonie Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Ursula Schoen, sagte, Zander rücke mit seinen Aktionen für Obdachlose ein gravierendes Problem in den Mittelpunkt. Mindestens 2.000 Menschen seien in diesem Winter in Berlin ohne Obdach. Die Dunkelziffer sei unbekannt. Die Finanzierung der Berliner Kältehilfeangebote reiche kaum aus für die Ausstattung und einen verlässlichen Betrieb.

Jährliche Weihnachtsfeier für 3.000 Menschen ohne Obdach

Bis zur Corona-Pandemie arrangierte Zander jährlich eine Weihnachtsfeier für etwa 3.000 Obdachlose und Bedürftige im Berliner Hotel Estrel. Seit 2020 verteilt er das Essen mit einem Foodtruck.

Die Tagesstätte des Sozialprojektes Prenzlauer Berg versteht sich als Kontakt- und Beratungsstelle für Wohnungs- und Langzeitarbeitslose. Dort erhalten sie unter anderem Sozialberatung und kostenlose Mahlzeiten. Das Diakonische Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz ist ein Verband der Freien Wohlfahrtspflege, der nach eigenen Angaben 1.600 Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsdienste der evangelischen Kirchen in Berlin und Brandenburg vertritt.