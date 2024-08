FDP-Politikerin wirbt für Legalisierung von Eizellspenden

Katrin Helling-Plahr (FDP) wirbt im Bundestag um Unterstützung für ein Gesetz zur Erlaubnis von Eizellspenden. Das bestehende Verbot werde durch „veraltete Argumente“ begründet.

Ihr Ziel sei es, noch in dieser Wahlperiode die Legalisierung der Eizellspende zu beschließen, sagte die Rechtspolitikerin der «Welt» (Freitag, online Donnerstag). Dem Bericht zufolge hat Helling-Plahr in einem Brief an die Abgeordneten zur Erarbeitung eines Gesetzentwurfs eingeladen.

Sie empfinde es «als unerträglich, dass veraltete Argumente bis heute eine Gesetzeslage begründen, die es Menschen verwehrt, einander zu helfen», sagte Helling-Plahr. «Frauen können sehr gut selbst darüber entscheiden, ob sie ihre Eizellen zur Verfügung stellen möchten und dadurch Paaren, die auf andere Weise keine Kinder zeugen können, ihren Kinderwunsch ermöglichen.» Anders als die Samenspende ist die Eizellspende in Deutschland verboten.

Über die Legalisierung von Eizellspenden wird bereits seit geraumer Zeit diskutiert. Die FDP forderte eine Erlaubnis in ihrem Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2021. Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin hat in ihrem im April vorgelegten Abschlussbericht (ab Seite 27) eine Legalisierung von Eizellspenden empfohlen. Die Begründung, auf die der Gesetzgeber das Verbot der Eizellspende im Embryonenschutzgesetz gestützt hat, müsse heute als überholt und nicht mehr überzeugend gelten, urteilte das Gremium.

