Schweiz: Evangelische Allianz gegen Eizellenspenden

Nach dem Willen von Bundesrat und Parlament soll in der Schweiz die Eizellenspende legalisiert werden. Die Schweizerische Evangelische Allianz lehnt dies aus ethischen Gründen ab.

Ein unerfüllter Kinderwunsch könne mit großem Leid verbunden sein, schreibt die Schweizerische Evangelische Allianz (SEA) in einer aktuellen Stellungnahme (PDF). „Die Möglichkeit der medizinisch assistierten Fortpflanzung kann daher ein wertvolles Geschenk sein“, heißt es in dem „Orientierungspapier“. Gegen die Eizellenspende gebe es jedoch ethische Bedenken. Unter anderem aufgrund der potenziellen Ausbeutung von Frauen, die Eizellen aufgrund einer finanziellen Not spenden, gesundheitlichen Risiken und der Vernichtung von Embryonen. Dadurch würde das in der Bundesverfassung verankerte Verbot des Handels mit menschlichem Keimmaterial potenziell unterlaufen.

Die christliche Ethik verstehe das Leben als eine Gabe Gottes, die sich der völligen Verfügbarkeit des Menschen entzieht. Für die Kinder stelle sich Identitätsfragen. Zudem sei nicht gewährleistet, dass sie ihr Recht auf Kenntnis ihrer Herkunft wahrnehmen könnten. „Auch die mit der Eizellenspende einhergehende massenhafte Produktion und Vernichtung von Embryonen ist ethisch bedenklich, denn der Beginn menschlichen Lebens kann naturwissenschaftlich nicht genau gefasst werden“, heißt es in der Stellungnahme. Schließlich sei zu bezweifeln, dass eine Legalisierung das Problem des Reproduktionstourismus löse. Insgesamt schaffe die Einführung der Eizellenspende in der Schweiz mehr Probleme als sie löse.

Gleichzeitig nehme die Schwezerische Allianz das Leiden von Menschen, die von Kinderlosigkeit betroffen sind, ernst. „Besonders die Kirche kann und soll ein Ort sein, wo Menschen Mitgefühl und Trost finden und erfahren können, dass sie Teil einer Familie sind, auch wenn sie keine eigenen Kinder haben.“

Die Eizellenspende ist eine Methode der medizinisch unterstützten Fortpflanzung (PMA), bei der eine Eizellenspenderin durch hormonelle Stimulation mehrere Eizellen produziert. Diese Eizellen werden entnommen, anschließend in vitro mit dem Sperma des rechtlichen Vaters oder eines Spenders befruchtet und dann in die Gebärmutter der Empfängerin übertragen, welche die Schwangerschaft austrägt.

