Was die große Sexualitätsstudie über Christen verrät

Die empirica-Studie räumt mit Klischees auf: Christen sind nicht prüder als der Durchschnitt, aber Schuldgefühle und Tabus bleiben ein Thema.

In Kassel wurden am 4. Oktober die Ergebnisse der empirica-Sexualitätsstudie vorgestellt – eine der größten Untersuchungen zu Glaube und Sexualität in Deutschland. Über 10.600 Menschen nahmen laut empirica teil. Die Studie umfasst eine Diskursanalyse, qualitative Interviews und eine große Online-Befragung. Analysiert wurden konservative und liberale Medien, persönliche Sprachnachrichten und statistische Daten.

Das Ergebnis: Christinnen und Christen sind nicht prüder als andere. Sie erleben ihre religiöse Prägung im Bereich Sexualität nicht nur als Einschränkung, sondern auch als Ressource. Aber das Thema bleibt konfliktbeladen, heißt es auf der empirica-Homepage.

Tabuthema in Familien

So lebten viele Befragte entgegen ihrer eigenen sexualethischen Überzeugungen. Besonders bei Themen wie Masturbation, Homosexualität oder Pornografie entstünden offenbar Schuldgefühle. „Richtiges sexuelles Verhalten wird als Identitätsmarker für ‚richtiges‘ Christsein genutzt“, erklärte Studienmitarbeiterin Jennifer Paulus.

In Familien wird Sexualität oft tabuisiert. Diese Sprachlosigkeit, so die Forschenden, begünstigt sexualisierte Gewalt – ein Problem, das in Kirchen häufig nicht ausreichend aufgearbeitet wird. „Sexualisierte Gewalt ist eine Gesamtaufgabe aller Kirchen“, betonte Prof. Tobias Faix, Rektor der CVJM-Hochschule.

So werde sexualisierte Gewalt in der Ehe in manchen Büchern christlich legitimiert. Frauen seien in ihren Ehen nicht nur für die gelingende Paarsexualität zuständig, sondern auch mitverantwortlich für die Treue ihres Ehemanns. Im Gemeindekontext sei sexualisierte Gewalt eine „selten aufgedeckte und noch seltener angemessen aufgearbeitete Realität“, heißt es in den Studienergebnissen.

Mehr Sex in der Ehe, weniger bei Singles

Die Studie zeigt laut den Forschenden, dass Christinnen und Christen in festen Beziehungen oder Ehen häufiger Geschlechtsverkehr haben als der Durchschnitt der Bevölkerung. So gaben 26 Prozent der Frauen und 21 Prozent der Männer an, in den letzten vier Wochen mehr als zehnmal Sex gehabt zu haben – in der Gesamtbevölkerung sind es nur 8 Prozent bzw. 10 Prozent. Bei Singles ist das Bild umgekehrt: 89 % der christlichen Männer und rund 70 % der Frauen ohne Partner hatten in den letzten vier Wochen keinen Sex – deutlich mehr als in der Gesamtbevölkerung (68 % bei Männern).

Insgesamt legen die Daten nahe: Sexualität und Glaube beeinflussen sich weniger, als viele vermuten. Zwischen theologischen Überzeugungen und sexuellem Verhalten bestehen nur schwache Zusammenhänge.

Gelebter Widerspruch

Die Studie identifiziert zwei gegensätzlichechristliche Grundverständnisse von Sexualität. Die eine Position bewertet Sexualität als „riskant“. Sie wird nur innerhalb der Ehe als legitim betrachtet. Lust darf kein Selbstzweck sein, Solosexualität wird kritisch gesehen. Dieses Verständnis ist oft mit einem binären Geschlechterbild verbunden. Am anderen Ende des Spektrums wird Sexualität als positive Kraft verstanden. Maßstab ist nicht die Ehe, sondern Konsens. Solosexualität gilt als Ausdruck von Selbstliebe, Geschlechterbinarität wird hinterfragt, Vielfalt gefeiert. Zwischen diesen Extremen liege ein breites Spektrum an Positionen, sagen die Forschenden.

Je konservativer die Glaubenshaltung, desto stärker träten dualistische Denkmuster auf, die Körper und Seele trennen. Diese gehen oft mit Schuldgefühlen und sogar Hypersexualität einher – einem zwanghaften Sexualverhalten, das Betroffene als belastend erleben. Besonders bei konservativ geprägten Christen klaffen also Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Drei von zehn leben entgegen ihrer eigenen sexualethischen Überzeugungen – etwa bei Masturbation, Pornografie oder Sex vor der Ehe.

Ein Drittel derjenigen, die Selbstbefriedigung ablehnen, gab an, dies trotzdem mehrmals im Monat zu praktizieren. Rund 25 Prozent fühlen sich schuldig, wenn sie masturbieren, knapp 20 Prozent empfinden sogar Erniedrigung. Diese Inkongruenzen führen messbar zu geringerer sexueller Zufriedenheit und verstärken Spannungen zwischen Glauben und Sexualität. Insgesamt sein auch bei den Hochreligiösen eine Liberalisierung der Sexualethik erkennbar.

Die Forschenden wollen mit der Studie Räume für offene Gespräche schaffen. „Unabhängig von theologischen Haltungen haben wir die Aufgabe, niemanden auszugrenzen“, so Faix. Auf dem Fachtag wurde deutlich: Christen brauchen den Mut, alte Muster zu hinterfragen und eine zeitgemäße Sexualethik zu entwickeln.

Links:

Zum Fachtag sind zwei Bücher zur Studie erschienen:

„Unsere Geschichte mit Sex. Einblicke in laute Debatten und leise Lebensgeschichten. Qualitative Ergebnisse der empirica Sexualitätsstudie“

„Sexualität und Glaube. Prägungen, Einstellungen und Lebensweisen. Quantitative Ergebnisse der empirica Sexualitätsstudie“.

Transparenzhinweis: Die Sexualitätsstudie von empirica wurde durch die Stiftung Christliche Medien (SCM) finanziert. Die beiden genannten Bücher sind im Verlag R.Brockhaus erschienen. Jesus.de ist als Angebot des Bundes-Verlags ein Teil der SCM – ebenso wie der Verlag R.Brockhaus.