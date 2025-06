Berlin: Messerangriff auf Mann mit Davidstern

Im Berliner Stadtteil Kreuzberg bedrohte ein 29-Jähriger einen Mann, der eine Davidstern-Kette trug. Die Polizei konnte Schlimmeres verhindern.

Bei dem Vorfall wurde ein 60-jähriger Mann mit einem Messer bedroht und antisemitisch beleidigt. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, zog ein alarmierter Beamter seine Schusswaffe, woraufhin der Angreifer sein Messer niederlegte. Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag in einer belebten Parkanlage. Nach der Festnahme sei der 29-jährige Österreicher in ein Krankenhaus gebracht und stationär in einer psychiatrischen Abteilung aufgenommen worden.

Dem 29-Jährigen werde versuchte gefährliche Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung vorgeworfen. Der Polizeiliche Staatsschutz übernehme die Ermittlungen.

Starker Anstieg antisemitischer Vorfälle

Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (Rias) zählte im vergangenen Jahr gut 8.600 antisemitische Vorfälle, 77 Prozent mehr als 2023, wie der am Mittwoch in Berlin vorgestellte Jahresbericht zeigt. Hintergrund seien der Hamas-Überfall auf Israel im Oktober 2023 und der danach begonnene Krieg im Gaza-Streifen, erläuterte Rias-Geschäftsführer Benjamin Steinitz: «Die Gefahr, als Jude und Jüdin in Deutschland angefeindet zu werden, hat sich seit dem 7. Oktober objektiv erhöht.»

Die für 2024 ermittelte Zahl ist die bislang höchste in der 2020 begonnenen Zählung des Vereins. Rechnerisch ereigneten sich pro Tag knapp 24 Vorfälle – und es deutet sich kein Abflauen an: «Im Gegenteil, die Lage für Jüdinnen und Juden in Deutschland hat sich weiter verschärft», sagte die wissenschaftliche Referentin beim Rias, Bianca Loy. Der Verein vermutet zudem eine hohe Dunkelziffer.