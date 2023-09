Diakonie ruft zum Klimastreik auf

Diakonie Deutschland, Brot für die Welt und Diakonie Katastrophenhilfe werben gemeinsam für die Teilnahme am morgigen Klimastreik (15. September). Wegschauen und Hinauszögern sei keine Option.

Angeführt von „Fridays for Future“ wird am 15. September der 13. Klimastreik deutschlandweit durchgeführt. Laut klima-streik.org sind über 240 Demonstrationen angemeldet (Stand: 14. September). Die Forderungen sind bekannt: „Schneller raus aus Kohle, Öl und Gas!“, „Klimaschutzgesetz: stärken statt entkernen!“, „Mobilitätswende jetzt!“ – nun schließen sich auch die Diakonie Deutschland, Brot für die Welt und Diakonie Katastrophenhilfe dem Protest gemeinsam an.

Diakoniepräsident: „Der Klimawandel verschärft auch soziale Fragen“

In einer Videobotschaft ermutigt Diakoniepräsident Ulrich Lilie die Bevölkerung zum Engagement für den Klimaprotest: „[…] das Klima geht uns alle an. Wir haben gemeinsam die Chance, zusammen konsequenten, sozial gerechten Klimaschutz einzufordern. Die Zeit, die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, läuft jetzt davon.“ Politiker müssten nun „entschlossen handeln“, um die Klimakrise noch einzudämmen. Lilie weiter: „Ökologische und soziale Fragen müssen dabei zusammengedacht werden. Der Klimawandel verschärft auch soziale Fragen. Ambitionierter und sozial gerechter Klimaschutz hierzulande und engagierte internationale Klimapolitik sind Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit aller Menschen auf diesem wunderbar erwählten Planeten.“

„Wegschauen und Hinauszögern ist keine Option.“

Auch für Martin Keßler, Direktor der Diakonie Katastrophenhilfe ist Wegschauen und Hinauszögern keine Option: „Für das Klima auf die Straße zu gehen bedeutet, für Menschen im Globalen Süden einzutreten. Sie zahlen schon heute einen hohen Preis. Wo Konflikte herrschen, können geschwächte Gesellschaften den häufiger auftretenden Naturkatastrophen wenig entgegensetzen. Für sie ist die Klimakrise längst zur Klimakatastrophe geworden. Steuert die Menschheit nicht schnell und konsequent gegen, sind Anpassungsmaßnahmen in Zukunft nicht nur teurer, sondern womöglich wirkungslos. Sie können kaum vermeiden, dass noch mehr Menschen durch Dürren, Stürme und Überschwemmungen fliehen, hungern und sterben.“

Die Präsidentin des Entwicklungswerks Brot für die Welt, Dagmar Pruin, ruft ebenfalls zum Klimastreik auf. Die Klimafrage sei die große globale Gerechtigkeitsfrage unserer Zeit. „Politisch wird noch immer viel zu wenig getan, um die Folgen dieser Menschheitskrise einzudämmen. Jetzt muss die Bundesregierung die internationale Klimafinanzierung weiter ausbauen und die Weichen stellen, damit Deutschland seine Emissionen drastisch senkt. Wir sind es den Menschen in ärmeren Ländern schuldig, mehr zu tun – ebenso wie den jungen Menschen, die zu Hunderttausenden auf die Straße gehen. Klimagerechtigkeit heißt immer auch Generationengerechtigkeit.“

Quellen: Pressemeldungen – Infoportal – Diakonie Deutschland, Klimastreik – Mit Fridays for Future auf die Straßen – Klima Streik (klima-streik.org)