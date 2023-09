Theologe Zehendner kritisiert respektloses Verhalten von Christen im Netz

Der Theologe Christoph Zehendner hat angekündigt, sich von Facebook-Kontakten zu trennen, die politische Verantwortungsträger in „menschenverachtender“ Weise persönlich attackieren. Er beobachte „erschreckend oft“, dass daran auch Christen beteiligt seien.

Der Theologe und Journalist Christoph Zehendner ist genervt von „menschenverachtenden persönlichen Attacken“ gegen politische Verantwortungsträger in den sozialen Netzwerken. „Da werden mengenweise Emojis gepostet, die grüne Kotze ausspeien – als „Kommentar“ zu einem anderen Politiker“, schreibt er in einem aktuellen Facebook-Beitrag. Und weiter: „Da wird über Figur, Kleidungsstil oder fehlende Schulabschlüsse gehetzt. Und besonders häufig trifft es dabei Frauen in Verantwortung.“ Die Meinungsfreiheit ende jedoch aus seiner Sicht da, „wo eine öffentliche Person als Person, als Mensch, in den Dreck gezogen und mit Hass überschwemmt wird. Da mache ich nicht mehr mit.“

Er habe sich deshalb entschieden, sich „ab sofort“ von Kontakten zu trennen, „die solche Angriffe – möglicherweise gedankenlos, möglicherweise mit voller Absicht – posten und damit verteilen.“ Dabei sei es ihm egal, ob die „würdelosen Beiträge“ sich gegen „Regierungsmitglieder, Oppositionvertreter oder Extremisten von ganz links oder ganz rechts außen richten“.

„Menschenverachtende Polemik“

In einem Interview mit der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA betonte Zehendner, dass er nichts gegen „Witzchen und Sticheleien“ habe. Die habe es schon immer gegeben. Was ihm zunehmend Bauchschmerzen bereite sei jedoch „die respektlose, menschenverachtende Polemik gegen Einzelpersonen, die durch das Netz flutet.“

Der Theologe sieht mehrere Gründe für diese Entwicklung. An erster Stelle nennt er im Interview „Kampagnen der Boulevard-Medien“, die dadurch die Auflage ihrer Blätter erhöhen wollten. Dazu spiele die „scheinbare Anonymität“ im Netz eine Rolle. Drittens vertrauten viele Menschen blind „selbsternannten Politik-Erklärern“, deren „Geschäftsmodell“ es sei, „die Demokratie sturmreif zu schießen“.

Respektlose Polemik: Christen „erschreckend oft“ beteiligt

Er habe „erschreckend oft“ die Beobachtung gemacht, dass sich auch Christen an respektloser Polemik beteiligten, so Zehendner. „Da posten Menschen bei Instagram oder Facebook Bibelverse, Lobpreislieder und Einladungen zu geistlichen Veranstaltungen. Und dann teilen sie wenig später Posts gegen Politikerinnen und Politiker, die im Ton und auch in der Darstellung unanständig und respektlos sind und nicht selten weit unter die Gürtellinie zielen.“ Das Gebot der Nächstenliebe scheine im Netz „außer Kraft“ zu sein.

Er selbst werbe für mehr Sachlichkeit – und dafür, sich vor jedem eigenen Beitrag an Matthäus 7,12a zu erinnern: „Geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen.“