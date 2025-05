Feiertage streichen? Deshalb ist die Bayerische Landeskirche dagegen

Die Bayerische Landeskirche lehnt Vorschläge ab, gesetzliche Feiertage zur Konjunkturförderung zu streichen. Diese seien kein Luxus, sondern gesellschaftlich notwendig.

„Eine Gesellschaft braucht Zeiten der Ruhe und gemeinsame Orientierungspunkte“, sagte der bayerische Landesbischof Christian Kopp. Gerade in einer Zeit „ständiger Beschleunigung und Flexibilität“ sei das Innehalten und Atemholen „nicht Luxus, sondern Notwendigkeit“. Feiertage wie Christi Himmelfahrt oder Pfingsten seien „spirituelle Wegmarken“, die nicht nur für Christinnen und Christen Bedeutung hätten. Die Streichung von gesetzlichen Feiertagen, etwa zur Konjunkturförderung, würden weder die Produktivität nachhaltig steigern noch gesellschaftlich positive Wirkungen entfalten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Pfarrer Peter Lysy, Leiter des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt der Bayerischen Landeskirche, erklärte, Feiertage bremsten die Wirtschaft nicht aus. Der Blick nach Bayern, das deutschlandweit die meisten Feiertage habe, beweise das Gegenteil. Schließlich zähle der Freistaat zu den wirtschaftlich stärksten Regionen des Landes. Auch arbeitsmarktpolitische Daten bestätigten dies. „Laut dem Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung wurden 2024 in Deutschland 55 Milliarden Arbeitsstunden geleistet, das sind drei Milliarden mehr als noch vor zehn Jahren“, so Lysy.

Einige Ökonomen und Politiker hatten angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Lage in Deutschland die Streichung eines weiteren gesetzlichen Feiertages ins Spiel gebracht. Dadurch erhoffen sie sich eine Steigerung des Bruttoinlandprodukts (BIP) in Milliardenhöhe.

Eine Mehrheit der Deutschen ist laut einer Forsa-Umfrage gegen die Streichung eines gesetzlichen Feiertages.

