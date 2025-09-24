Gericht weist Klage gegen „Vielfaltsampeln“ ab

Ein Bürger wollte die neuen Ampelpärchen in Hildesheim stoppen – ohne Erfolg. Das Verwaltungsgericht Hannover sieht keine Grundrechtsverletzung und verweist auf die gesellschaftliche Realität.

Die sogenannten „Vielfaltsampeln“ in Hildesheim dürfen bleiben. Das Verwaltungsgericht Hannover hat die Klage eines Bürgers gegen die Umrüstung von 14 Ampelanlagen als unzulässig abgewiesen. Der Mann, selbst Ratsherr der Stadt, hatte sich auf Grundrechte wie Gleichbehandlung, sexuelle Selbstbestimmung und Erziehungsrecht berufen.

Die Richter sahen jedoch keine Verletzung individueller Rechte. Von einer Verletzung des Erziehungsrechts könne keine Rede sein, urteilten die Richter. Die Darstellung verschiedener Paar-Konstellationen auf den Ampeln – ob Mann-Frau, Frau-Frau oder Mann-Mann – spiegele gesellschaftliche Realität wider – eine Realität, der Kinder ohnehin begegneten, ob mit oder ohne Ampelsymbole. Auch ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung liege nicht vor.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Kläger kann Berufung beantragen. Parallel läuft ein weiteres Verfahren gegen den Ratsbeschluss der Stadt.

Zur Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts Hannover