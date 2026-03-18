Kretschmann: Gesellschaft braucht Kirchen mit klarem Werte-Kompass

Die großen Kirchen verlieren weiter Mitglieder. Laut dem scheidenden baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann werden sie aber auch in Zukunft gebraucht.

Nach Ansicht des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) sind in einer Zeit der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und außenpolitischen Umbrüche Kirchen mit einem klaren Werte-Kompass von Bedeutung. Es brauche Kirchen, die Lebensklugheit mit konstruktiver Kritik verbinden, die Anwälte für Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Toleranz und Frieden seien, sagte er am Dienstag bei einer Jubiläumsveranstaltung der katholischen Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

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Seine Erfahrung sei, dass Kirchen immer dann besondere Wertschätzung erleben, wenn sie Antworten auf Fragen zu Sinn, Verantwortung und Hoffnung geben würden, sagte der scheidende Ministerpräsident.

In einem Interview mit der ZEIT hatte Kretschmann im Februar erzählt, dass er mehrmals an mehrtägigen Exerzitien im Kloster Maria Laach teilgenommen habe. «Ich bete immer in Gemeinschaft, wie beim Chor», erzählte er. Beim Vaterunser falte er die Hände. «Das ist ja das eigentliche Glaubensbekenntnis der Christen und nicht die offiziellen Glaubensbekenntnisse, die eigentlich Häresien abwehren sollen». Außerdem habe er gelernt, nicht das Bitten ins Zentrum von Gebeten zu stellen: «Wir wollen immer etwas von Gott, aber zuerst will Gott etwas von uns.»

2025 erneut Mitgliederverlust

Die evangelischen Landeskirchen und katholischen Bistümer hatten am Montag ihre Kirchenmitgliederstatistik für das Jahr 2025 veröffentlicht (Jesus.de berichtete). Sie verloren durch Austritte und Sterbefälle gemeinsam erneut über eine Million Mitglieder.

Aufgrund der sinkenden Zahl an Mitgliedern müsse die Kirche sparen, sagte der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Klaus Krämer. Dennoch müsse es der Kirche gelingen, neue Akzente zu setzen. Wichtig sei, dass «Glaube als Mehrwert konkret erfahrbar und erlebbar ist».

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Glaube gibt Hoffnung gegen Zukunftsangst

Ernst-Wilhelm Gohl, Bischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, sagte, vor allem für junge Menschen brauche es gute Gründe, um in der Kirche zu bleiben. Ein Grund könne sein, dass der Glaube den Zukunftsängsten Hoffnung entgegenstelle. Ihm gebe zudem Hoffnung, dass sich die Kirchen sozial engagierten, sagte er.

Die Veranstaltung stand unter dem Thema: «Anschluss verloren? Wie die Zukunft der Kirchen in Gesellschaften der Zukunft gelingt». Sie war der Auftakt zum Jubiläumsjahr, das 2026 das 75-jährige Bestehen der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart feiert.

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