Keine Trendwende: Kirchenaustrittszahlen weiter hoch

Evangelische und Katholische Kirche haben ihre Mitgliederstatistik für 2025 veröffentlicht. Kirchenaustritte und der demografische Faktor lassen die Kirchen weiter schrumpfen – trotz aller Profilierungsversuche.

Zum Stichtag 31. Dezember 2025 gehörten rund 17,4 Millionen Menschen einer der 20 Landeskirchen der EKD an. Dies teilte das Kirchenamt in Hannover mit. Die vorläufigen Zahlen entsprächen einem Rückgang von 3,2 Prozent, heißt es. Die Zahl der Kirchenaustritte habe mit rund 350.000 auf dem Niveau des Vorjahres gelegen (2024: 351.664). Dem gegenüber standen 16.000 Kircheneintritte und rund 105.000 Taufen.

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Die Deutsche Bischofskonferenz teilte mit, dass Ende 2025 insgesamt 19.219.601 Personen der Katholischen Kirche in Deutschland angehörten. 307.117 Personen traten aus der Kirche aus (2024: 321.659), 2.268 traten ein (2024: 1.839). Dazu wurden 5.443 Gläubige „wieder aufgenommen“, heißt es. Es gab im vergangenen Jahr weniger Taufen (109.028) und kirchliche Trauungen (19.478). Nahezu unverändert sei die Zahlen bei der Erstkommunion und den Firmungen gewesen. Jeder Kirchenaustritt „schmerze“, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Heiner Wilmer. „Wir werden weniger Christinnen und Christen in Deutschland, was uns nicht davon abhält – bei allen notwendigen Maßnahmen, die damit verbunden sind –, mit hohem persönlichen Einsatz Zeugnis von unserem Glauben zu geben.“

Gemeinschaft, Glauben und Begleitung

Rund 42.000 Menschen traten im Vorjahr aus der evangelischen Kirche in Bayern aus – ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zu 2024 (39.486). Dem gegenüber standen 1.710 Eintritte (2024: 2.025). Die Zahl der Todesfälle (29.782) lag zudem wie schon in den vergangenen Jahren deutlich über der Zahl der Taufen (12.562). Als Resultat sank die Zahl der Kirchenmitglieder in der bayerischen Landeskirche auf unter zwei Millionen. Ende 2025 gehörten ihr noch 1.968.531 Menschen an (2024: 2.025.821).

„Die rückläufigen Mitgliederzahlen zeigen deutlich, dass sich unsere Kirche in einer Phase tiefgreifender

Veränderungen befindet“, sagte Christian Kopp, Landesbischof anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen. Kirche müsse sich profilieren und „Formen von Gemeinschaft, Glauben und Begleitung anbieten, die Menschen heute brauchen“, so Kopp.

Als Reaktion auf die hohen Austrittszahlen hat die bayerische Landeskirche in den vergangenen Jahren neben den klassischen Kausalien wie Taufe, Konfirmation, Trauung und Bestattung neue Formate entwickelt, darunter Segensfeiern für Schwangere und Babys, Prüfungssegen in der Schulzeit oder Rituale beim Eintritt in den Ruhestand. Dazu kommen Aktionen wie Einfach heiraten. Eine Trendwende haben diese Angebote jedoch noch nicht bewirkt.

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Baden: Strategieprozess gestartet

Auch in der badischen Landeskirche sind die Mitgliedszahlen weiter gesunken. Zum 31. Dezember 2025 waren 945.054 Menschen Mitglied in der Landeskirche – 29.293 weniger als im Jahr davor. 17.780 Personen traten aus der Badischen Kirche aus, etwas weniger als 2024 (19.191). Eintritte verzeichnete die Landeskirche 743 (-77). Während sich mehr Paare kirchlich trauen ließen (1.531 | +242), sank die Zahl der Konfirmationen (6.541 | -297) und Taufen (5.9523 | -302).

Die Badische Landeskirche hat den Strategieprozess ekiba 2032 begonnen, der die Kirche fit für aktuelle und künftige Herausforderungen machen soll. Die fünf Leitsätze lauten:

Die Kirche ist die Gemeinschaft, in der Jesus Christus hier und heute und in Zukunft

handelt (Sie verdankt sich dem Geist Gottes und dem Wirken Christi.) Die Kirche ist in die Welt gesandt, um die Botschaft von Gottes unbedingter Zuwendung in Reden und Handeln an alle auszurichten. Die Kirche ist die Gemeinschaft der verwundbaren Glieder am verwundbaren Leib Christi. Die Kirche ist gastliche Kirche Die Kirche ist unterwegs in Gottes Zukunft und in ein Land, das Gott uns zeigen wird.

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