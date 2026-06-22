Luthergedenkstätten Eisleben – 30 Jahre UNESCO-Welterbe

Die Luthergedenkstätten in Eisleben und Wittenberg gehören seit 1996 zum UNESCO-Welterbe. In Eisleben wurde das 30-jährige Jubiläum nun mit einem Festprogramm gefeiert.

In der Lutherstadt Eisleben ist am Samstag das 30-jährige Jubiläum der Aufnahme der Luthergedenkstätten in das Unesco-Welterbe gefeiert worden. Auf dem ganztägigen Programm rund um das Sterbehaus des Reformators Martin Luther (1483-1546) standen unter anderem ein Festgottesdienst mit dem mitteldeutschen Landesbischof Friedrich Kramer in Luthers Taufkirche St. Petri und Pauli und eine Festrede von Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra (CDU). Auch Sonderführungen durch die Dauerausstellungen in «Luthers Geburtshaus» und «Luthers Sterbehaus» sowie mehrere Konzerte umfasste das Programm.

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Zu den Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt gehören die Museen «Luthers Geburtshaus» und «Luthers Sterbehaus» in Eisleben sowie das Lutherhaus, das Melanchthonhaus, die Stadtkirche St. Marien und die Schlosskirche in Wittenberg. Im Dezember 1996 hat die Unesco die Luthergedenkstätten in Eisleben und Wittenberg in die Welterbeliste aufgenommen. Zur Begründung hieß es damals, die Gebäude repräsentierten «einen bedeutsamen Abschnitt in der menschlichen Geschichte» und seien «als authentische Schauplätze der Reformation von außergewöhnlich universeller Bedeutung».

Die Luthergedenkstätten gehören zudem zu den frühesten Museen in Deutschland, die einer Person, ihrem Wirken und Nachleben gewidmet sind. «Luthers Geburtshaus» in Eisleben ist bereits seit 1693 Gedenkstätte, im «Sterbehaus» wurde 1894 ein Museum eingerichtet. Hier hat der Reformator seine letzten Lebenstage verbracht. Das ursprüngliche Sterbehaus und das originale Geburtshaus sind allerdings nicht mehr erhalten.

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