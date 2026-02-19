Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Eine Hand überreicht einer anderen eine Erde.
Symbolbild: Pixabay / Gerd Altmann

Studie: Langfristige Erderwärmung auf ein Grad begrenzen

Gesellschaft

Wissenschaftler warnen in einer Studie vor irreversiblen Schäden durch den Klimawandel. Langfristig müsse der globale Temperaturanstieg auf etwa ein Grad Celsius begrenzt werden.

Die globale Erwärmung muss einer Studie zufolge unter zwei Grad Celsius bleiben, um Risiken von Kipppunkten im Klimawandel zu begrenzen. Bei einer Erderwärmung von mehr als 1,5 Grad müsse die Temperatur so schnell wie möglich unter diese Schwelle gesenkt werden, erklärte das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) unter Berufung auf die am Donnerstag veröffentlichte Analyse. Langfristig müsse der globale Temperaturanstieg sogar auf etwa ein Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau stabilisiert werden.

- Werbung -

Ein Kipppunkt beschreibt den Angaben zufolge einen kritischen Schwellenwert, bei dessen Überschreiten ein bis dahin relativ stabiles Teilsystem der Erde kippen kann. Bereits eine vergleichsweise kleine Veränderung der Umweltfaktoren könne dann eine tiefgreifende, sich selbst verstärkende Änderung in diesem System auslösen. Diese könne zudem irreversibel sein.

Bis zu acht Kipppunkte

Zu den betroffenen Teilsystemen der Erde gehören unter anderem die tropischen Korallenriffe, der Amazonas-Regenwald, der Permafrostboden und die großen Eisschilde auf Grönland und in der Antarktis. Bis zu acht Kipppunkte könnten den Angaben zufolge bereits bei einer Erwärmung von weniger als zwei Grad Celsius erreicht werden. Besorgniserregend sei, dass selbst eine geringe Überschreitung des 1,5-Grad-Limits bis zu fünf Kipppunkte des Erdsystems auslösen könnte. Eine solche Erwärmung sei jedoch Ende der 2020er oder in den 2030er Jahren inzwischen nahezu unvermeidlich. Wenn es gelinge, das maximale Ausmaß der Erwärmung zu begrenzen und die Dauer des Überschreitens kurz zu halten, könnte ein Kippen noch vermieden werden.

Im Pariser Klimaabkommen von 2015 hatte sich die Staatengemeinschaft darauf verständigt, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad und möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen.

Kirchen starten ökumenische „Aktion Schöpfungszeit“
„Judith“ bringt Hoffnung zum Einpflanzen – 3.000 Bäume für Dortmund
Quelleepd

NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.