- Werbung -
Hauptverwaltung, Von Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel
Hauptverwaltung, Von Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel (Foto: picture alliance / Bildagentur-online/Schoening | Bildagentur-online/Schoening)

Zwischen Schutz und Schuld: Studie beleuchtet Bethels Rolle in der NS-Zeit

WDR:

Nachrichten & ThemenGesellschaft

Eine neue Studie zeichnet ein differenziertes Bild von Bethels Verhalten im Nationalsozialismus. Zwar wurden viele Deportationen und Tötungen verhindert, aber es kam zu Zwangssterilisationen.

Der WDR berichtet über eine neue Studie, die ein differenziertes Bild der Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel in der Zeit des Nationalsozialismus zeichnet. Erstmals wurde der Alltag zwischen 1924 und 1949 umfassend aus Sicht der Patientinnen und Patienten rekonstruiert, basierend auf der Auswertung tausender Krankenakten.

- Werbung -

Die Ergebnisse zeigen ein ambivalentes Verhalten: Einerseits bewahrte Bethel viele Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen vor Deportation und Tötung. Andererseits wurden mehr als 1.600 Patientinnen und Patienten gegen ihren Willen sterilisiert – im Einklang mit der nationalsozialistischen Eugenik. Auch eine erhöhte Sterblichkeit in den Kriegs- und Nachkriegsjahren, unter anderem durch Unterernährung, wurde dokumentiert.

Eine Entschädigung für Betroffene ist laut Bericht nicht vorgesehen. Bethel betont jedoch die Bedeutung der Aufarbeitung. „Man sieht daran, dass der Schutz von Menschen mit Behinderung kein Selbstläufer ist. Wir müssen uns auch heute aktiv dafür einsetzen“, erklärte ein Sprecher. Die Studie soll dazu beitragen, Verantwortung für Gegenwart und Zukunft zu schärfen.

>>> Mehr Informationen: Bethel im Nationalsozialismus

Dies könnte Sie auch interessieren:

Ökumenisches Gedenken an den „Prediger von Buchenwald“
Evangelische Kirche untersucht ihre NS-Vergangenheit
QuelleWDR

NEWS & Themen

NEWSLETTER

BLICKPUNKT – unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.
Wir liefern dir die interessantesten NEWS,
Interviews und Geschichten aus der christlichen Welt.
Kompakt, relevant, inspirierend.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!