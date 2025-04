NASA-Astronaut: „Ich brauche das Wort Gottes“

Fast ein Jahr verbrachte NASA-Astronaut Butch Wilmore auf der Internationalen Raumstation ISS. Auch im Orbit nahm er an den Gottesdiensten seiner Gemeinde teil.

Der ursprünglich für acht Tage geplante Aufenthalt von Butch Wilmore und seiner Kollegin Suni Williams zog sich aufgrund von technischen Problemen auf über 280 Tage in die Länge. In dieser Zeit war für Wilmore sein christlicher Glauben von größter Bedeutung. Dabei hob er die Beziehung zu Jesus Christus und zu seiner Glaubensgemeinschaft hervor. Auch im Weltall nahm er mittels Fernübertragung an den Gottesdiensten seiner Gemeinde teil. Auf die Frage einer Journalistin, warum ihn das wichtig war, antwortete der 62-Jährige:

„Nun, das Wort Gottes … ich brauche es. Meine Pastoren sind die besten, ob auf oder außerhalb des Planeten. Und mich mit meiner Kirchengemeinde zu verbinden und zu beten, war wichtig. Es ist ein Teil dessen, was mich aktiv werden lässt.“

Insgesamt sei die spirituelle Verbindung für den Astronauten ein wesentlicher Bestandteil seines Lebens im All gewesen. Diesbezüglich erklärte Wilmore, dass der Glaube an Jesus Christus ihm half, fokussiert zu bleiben und ihm eine Struktur im Alltag gab, die er auch im Weltraum benötigte.