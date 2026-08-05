„Taufen statt Saufen“ – Gottesdienst am Ballermann

Sonne, Strand und Evangelisation: Auf Mallorca treffen sich Christen aus mehreren Ländern, um ihren Glauben weiterzugeben – direkt an den Party-Hotspots der Insel.

Mehr als 200 ehrenamtliche Christinnen und Christen aus Deutschland, der Schweiz, Spanien, Österreich und den USA sind in dieser Woche auf Mallorca im Einsatz. Im Rahmen der Aktion „Reach Mallorca“ engagieren sie sich an verschiedenen Orten der Insel: mit Strandgottesdiensten an der Playa de Palma, Gesprächen mit Urlaubern in den Touristenzentren und als „Street Angels“ im Nachtleben von Magaluf. Die Einsätze finden in enger Zusammenarbeit mit lokalen spanischen Kirchengemeinden statt, heißt es in einer Pressemitteilung von Reach Mallorca.

- Werbung -

Direkt am Ballermann, nur wenige Schritte von der Großdiskothek „Megapark“ entfernt, veranstalten die Teams insgesamt 14 rund 30-minütige Strandgottesdienste. Die Themen reichen von Beziehungen und Lebenssinn bis hin zu Glaubensfragen. Straßenmusik, kreative Aktionen und persönliche Gespräche sollen dabei die Hemmschwelle senken. „Wir lieben das Partyvolk! Und wir erleben gerade da, wo man es am wenigsten erwarten würde, dass Mallorca-Besucher besonders offen für Gott und den Glauben sind“, sagt Einsatzleiter Manuel Leiser. Nach Angaben der Organisatoren verfolgen an vielen Abenden 150 bis 200 Menschen die Veranstaltungen. Auf Wunsch wird für Besucher gebetet. Vereinzelt lassen sich Teilnehmer sogar direkt im Mittelmeer taufen, heißt es.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Partyort Magaluf, der besonders bei britischen Urlaubern beliebt ist. Dort sind die „Street Angels“ bis in die Nachtstunden unterwegs. Sie verteilen Wasser, helfen orientierungslosen oder stark alkoholisierten Touristen und begleiten Hilfsbedürftige sicher zurück zu ihren Hotels (Jesus.de berichtete). „Wir erleben bei unseren Einsätzen häufig, dass betrunkene Männer und Frauen leicht Opfer von Raubüberfällen oder sexuellen Belästigungen werden“, erklärt Hauptleiter Johannes Baumann.

Video: Mallorca Outreach 2025

Hinter Reach Mallorca stehen die Organisationen Gospeltribe aus Karlsruhe, die Jugendmissionsgemeinschaft (JMG) Bielefeld, THE FOUR aus der Schweiz sowie Bridge Steps aus Spanien und den USA. Die Teams werden jedes Jahr neu aus Christen unterschiedlicher Konfessionen zusammengestellt.

- Werbung -

Mehr zum Thema: