„Die generelle Entkirchlichung ist nicht aufzuhalten, aber … !“

Was ist Verantwortlichen in Kirchen und christlichen Werken in diesen herausfordernden Zeiten wirklich wichtig?

Heute: Stefan Oster (katholischer Bischof, Passau).

Bischof Oster, Was sind die Themen, von denen Sie sagen: Wenn die Leute mal an mich zurückdenken, dann sollen sie sich erinnern, dass …

Vor einiger Zeit sagte ein junger Mann: „Wenn Sie von Jesus erzählen, dann kann ich glauben, dass es ihn wirklich gibt.“ Das hat mich berührt und gefreut, aber – hoffentlich auch demütig gemacht. Denn tatsächlich ist es Gott selbst, der so etwas bewirkt. Das ist mein Hauptthema: der Herr. Wie kann ich Wege finden zu zeigen, dass er lebt?

In der Vielfalt der Themen und Aufgaben, in der Sie sich als Bischof bewegen – was sind Ihre Herzensanliegen?

Immer wieder darf ich erleben, dass Menschen dem Herrn begegnen und dann auch noch erfahren, dass ihr Leben dadurch tiefer wird, froher, sinnvoller, erfüllter und freier. Wenn das passiert – und wir als Kirche oder auch ich selbst dazu etwas beitragen können, dann werde ich dankbar und weiß, dass ich zuerst und vor allem dafür lebe und arbeite.

Was mich auch noch umtreibt und antreibt, ist die Frage: Wie können die neuen Medien für die Verkündigung sinnvoll genutzt werden? Auch hier mache ich ja einige Versuche. Und zugleich ringe ich dabei massiv um die dramatische Ambivalenz von allem, was diese technologische Revolution gebracht hat und noch bringen wird.

Sie sind seit elf Jahren Bischof in Passau. Wir schwenken mal von Ihrer Person zu Ihrer Kirche. Hat sie sich in diesen Jahren, in denen Sie Bischof sind, spürbar verändert?

Ja, ich glaube schon, dass es Veränderung gab und gibt. Ich spüre vor allem auch in der Verkündigung von einigen der Hauptamtlichen bei uns, dass es ausdrücklicher um Christus geht und ausdrücklicher um das Wort Gottes. Wir haben zudem einige Initiativen begonnen, wie etwa Schulungen zur Jüngerschaft, Glaubenskurse oder einen Kongress für das Thema Gebet und Anbetung und anderes mehr. Wir haben die Praxis der Pfarreivisitation erneuert, wir haben durch die Einrichtung von Verwaltungszentren besonders die Priester von Verwaltungsaufgaben entlastet.

Gleichzeitig merken wir natürlich auch, dass die generelle Entkirchlichung und Entkonfessionalisierung dadurch nicht aufzuhalten sind. Außerdem: In einer strukturell stabil aufgestellten und finanziell immer noch ganz gut versorgten Kirche sind die Beharrungskräfte gegen Veränderungen doch enorm.

Neue Initiativen zur Evangelisierung sind im Grunde nicht möglich, ohne so etwas wie Bekehrung oder auch ohne die Intensivierung der persönlichen Christusbeziehung im Gebet. Bischof Stefan Oster

Was wären die Voraussetzungen für Veränderung?

Oft werde ich dabei an das Wort im Evangelium von dem neuen Wein erinnert, der eigentlich in neue Schläuche gehört. Neue Initiativen zur Evangelisierung sind im Grunde nicht möglich, ohne so etwas wie Bekehrung oder auch ohne die Intensivierung der persönlichen Christusbeziehung im Gebet. Aber so etwas wie Bekehrung lässt sich natürlich nicht verordnen. Das führt dazu, dass die Widerstände gegen Impulse der Evangelisierung eher von innen kommen als von außen. Und das ist ernüchternd.

Seit Sie Bischof sind, haben ungefähr 20 Prozent Ihrer Mitglieder in Ihrem Bistum die Kirche verlassen. Was macht das mit Ihnen?

Das Phänomen, das Sie beschreiben, ist ja nicht nur ein Phänomen des Bistums Passau oder auch nicht nur ein Phänomen der Kirchen in Deutschland, es ist ein Phänomen der ganzen westlichen Welt. Und es wird zunehmend eins des Ostens oder auch des globalen Südens, wenn es auch dort noch weniger spürbar ist. Denken Sie an die Frage des Herrn: Wird der Menschensohn noch Glauben auf der Erde finden, wenn er wiederkommt?

Wird er?

Ich hoffe es, auch wenn vieles in Bewegung ist. Tatsächlich gibt es für die Entkonfessionalisierung viele Gründe und Megatrends seit der Zeit der Aufklärung. Individualisierung, Materialismus, eine bestimmte Art von Wissenschaftsgläubigkeit, die technologischen Revolutionen und anderes mehr. Unsere Skandale, insbesondere die Dimension des Missbrauchsskandals, beschleunigen diese Bewegung. Tatsächlich glaube ich aber, dass die stärkste Beschleunigung von der Digitalisierung ausgeht.



Vielen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellte Martin Gundlach, Redaktionsleiter von AUFATMEN.

Bischof Dr. Stefan Oster (*1965) ist seit elf Jahren Bischof von Passau.