„Es gibt lebendige Kirche Jesu Christi ohne all diese Strukturen“

Superintendent Mirko Peisert besucht Südafrika und stellt fest: Kirche funktioniert ohne Kirchensteuer, Leitungsstrukturen und Berufsbeamtentum – und auch digital.

Was war der Grund für Ihre Reise nach Afrika?

Mirko Peisert: Kirche steht vor enormen Herausforderungen, muss sich verändern, sich öffnen. Das ist auch das Alltagsgeschäft für mich als Superintendent. Ich hatte die Hoffnung, dass ich in einem ganz anderen Kontext auch einen anderen Blick auf die Kirche hier kriege und lernen kann.

Wofür oder wem gegenüber muss Kirche sich öffnen?

Ha, Sie fragen nach dem Öffnen und nicht nach dem Verändern. Der Veränderungsdruck ist allein schon aus finanziellen Gründen wichtig. Kirchengemeinden erreichen nur einen sehr kleinen Ausschnitt, nicht nur der Gesellschaft, sondern auch ihrer eigenen Mitglieder. Da müssen wir neu über Öffnung nachdenken.

Was war ein besonders eindrückliches Erlebnis auf Ihrer Reise?

Ich war zu Gast in der Kap-Kirche, das ist eine der vier lutherischen Kirchen im südlichen Afrika – weiß geprägt. Nach 1995 sind die Gemeinden unterschiedliche Wege gegangen: Die einen haben sich geöffnet, die anderen haben weiter ihre eigene Tradition und weiße Kultur geprägt. Jetzt, 25 Jahre später, ist zu beobachten, dass die, die sich geöffnet haben, lebendig sind und wachsen. Die, die sich der Öffnung verschlossen haben, die nur auf den Kern geguckt haben, das sind heute sterbende Gemeinden oder welche, die es schon gar nicht mehr gibt. Letztlich geht es also ums Öffnen oder Sterben. Für Deutschland habe ich die spannende Frage mitgenommen: Welche Öffnung haben wir schon verpasst? Und welche Öffnungen sind jetzt notwendig?

Was würde Sie in Bezug auf Kirche sagen, in welchem Konzept bewegen wir uns: Interkulturalität, Multikulturalität, Transkulturalität, …?

Ich würde sagen, in Deutschland müssen wir insgesamt noch diversitätsfähig werden. In Südafrika gibt es eine große Vielfalt an Sprachen, Kulturen, Weltanschauungen. Und gerade weil es diese Vielfalt gibt, ist den einzelnen die eigene Identität sehr wichtig; das ist mein Eindruck. Es gibt eine große Toleranz einerseits, andererseits legt man auch viel Wert auf eigene Traditionen und die eigene Geschichte.

Was können wir von der Kirche in Südafrika – jenseits von Diversität – lernen?

Da kann ich eine ganze Menge sagen. (lacht) Ein schönes Beispiel ist Digitalität. Die Kirchen sind viel digitaler. Ich war in einer Gemeinde zu Gast, die 500 Gemeindemitglieder hat. Und alle diese Gemeindemitglieder sind in einer WhatsApp-Gruppe. Das wäre in Deutschland völlig undenkbar (lacht). Es gibt jeden Morgen eine Andacht über WhatsApp und die Veranstaltungen werden auch darüber geteilt. Diese Gruppe funktioniert einseitig; es gibt aber auch eine zweite Gruppe, in der alle diskutieren können. Das fand ich total beeindruckend, wirksam und effektiv. Und das ist bei der Gemeinde kein Sonderfall, sondern eher Standard. Ebenso wie, dass die Gottesdienste live gestreamt werden. Das ist bei uns ja nach wie vor eher die Ausnahme.

Ein anderes Thema, das ich auch für den Vergleich zu Deutschland spannend finde: Essen spielt eine große Rolle. Es gibt im Gemeindealltag keine Veranstaltung, bei der nicht gegessen wird. Wenigstens ein kleiner Imbiss oder ein Kirchencafé ist immer dabei. Dadurch wird Gemeinschaft ganz anders gelebt.

Gibt es etwas, dass Sie nach Ihrer Reise neu wertschätzen können?

Es gibt in Südafrika keinen Religionsunterricht, keine kirchlichen Kindergärten und auch keine Diakonie in dem Sinn, wie wir sie haben. Das ganze System der freien Wohlfahrtspflege fehlt. Es gibt zwar diakonische Projekte, aber das sind kleine Projekte einzelner Kirchengemeinden. Flächendeckende Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten fehlen. Gerade in so einem Land ist das ein echter Mangel.

Sind die einzelnen Gemeinden sehr stark auf sich gestellt oder gibt es Kooperationen unter den Gemeinden oder enge Netzwerke?

Natürlich gibt es eine Leitungsstruktur, es gibt Bischöfe und Bischöfinnen, aber das ist im Vergleich zu uns sehr dünn. Trotzdem gibt es ökumenisch sehr weitreichende Zusammenarbeit. Einzelne kleinere Kirchengemeinden organisieren sich gemeinsam und schaffen gemeinsame konfessionsübergreifende Pfarrstellen. Reformierte, Lutheraner, Presbyterianer, Methodisten und Anglikaner kooperieren eng miteinander. Gerade auf dem Land ist es erprobt, dass die sich eine Pfarrstelle teilen. Da gibt es viele Beispiele und richtige Abkommen zwischen den Konfessionen. Und auch an der Uni in Stellenbosch kooperieren viele verschiedene Konfessionen miteinander.

Wie könnte eine deutsche Kirche ohne Leitungsstruktur, Kirchensteuer und Beamtentum aussehen?

Für mich war es eine gute Erfahrung, eine lebendige Kirche ohne all das kennenzulernen. Es gibt in Deutschland die Angst, dass wenn die Kirchensteuer fällt oder es kein Berufsbeamtentum mehr gibt, dass das dann das Ende der Kirche bedeutet. Da habe ich in den Wochen eine Gelassenheit bekommen. Es gibt lebendige Kirche Jesu Christi ohne all diese Strukturen. Die politischen Verhältnisse ändern sich, die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern sich, all das, was wir an Privilegien haben als Kirchen ist schon jetzt in der Debatte und wird noch viel mehr in der Debatte stehen. Wir müssen uns dem stellen und darüber nachdenken. Was man in Südafrika auch gut sehen konnte: Es wird zum Beispiel nicht mehr lange möglich sein, die historischen Kirchen zu finanzieren. Neubau-Kirchen sind eher finanzierbar für die Gemeinden, aber denkmalgeschützte Riesenbauten nicht.

Was nehmen Sie als Superintendent aus Südafrika mit?

Ich würde Kolleginnen, Kollegen und Kirchenvorstände noch mehr ermutigen, im Sinne dieser Öffnung zu agieren. Und ich würde auch vertreten, dass die reine Konzentration auf einen vermeintlichen Kern uns nicht weiterführt. Theologisch habe ich noch einmal bewusst die Kontextualität von Theologie kennengelernt. Das verändert mich in meinem Denken und ich habe auch etwas zum postkolonialen Blick gelernt. Das macht mich kritischer gegenüber Strukturen, die wir hier haben.

Vielen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellte Hella Thorn

Mirko Peisert ist Superintendent im Kirchenkreis Hildesheim-Sarstedt.