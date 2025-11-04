Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Anna-Nicole Heinrich
Anna-Nicole Heinrich (epd-bild / Jens Schlueter)

Evangelische Kirche will Synode verkleinern

Kirche & Gemeinde

Die Evangelische Kirche in Deutschland verliert kontinuierlich Mitglieder. Deswegen sollen auch ihre Gremien verkleinert werden.

Vor dem Hintergrund sinkender Mitgliederzahlen soll ein zentrales Beschlussgremium der evangelischen Kirche verkleinert werden. Bei der anstehenden Tagung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) steht ein Kirchengesetz zur Reduzierung der Zahl der Synodalen auf der Tagesordnung, wie die Präses der EKD-Synode, Anna-Nicole Heinrich, mitteilte. Das sei eine «Reaktion auf unsere veränderte Realität», sagte sie. Überall in der evangelischen Kirche werde überprüft, ob Strukturen schlanker gestaltet werden können. «Da sollten wir uns nicht ausnehmen», sagte Heinrich.

- Werbung -

Verkleinerung wird kontrovers diskutiert

Aktuell ist die Zahl der Synodalen im Kirchengesetz auf 128 festgesetzt. 100 von ihnen werden durch die Synoden der 20 Landeskirchen entsendet. 28 Delegierte werden durch den Rat der EKD berufen. Künftig soll die Zahl der Synodalen stärker von der Mitgliederzahl der jeweiligen Landeskirche abhängig gemacht werden. Die Zahl der Delegierten würde damit sinken, wenn die Zahl der Kirchenmitglieder zurückgeht. Der Vorschlag würde zum jetzigen Zeitpunkt bedeuten, dass der Synode 97 Mitglieder angehören, erläuterte Heinrich.

Heinrich sagte, sie rechne mit kontroversen Diskussionen über die vorgeschlagene Gesetzesänderung. Ob die Synode ihre Verkleinerung auch tatsächlich beschließen wird, ist offen.

Neue Friedensdenkschrift wird präsentiert

Die Synode der EKD kommt am Sonntag zu ihren viertägigen Beratungen in Dresden zusammen. Ein Schwerpunkt der Tagung wird die Vorstellung der neuen Friedensdenkschrift der evangelischen Kirche sein. Ausgelöst durch eine kontroverse Debatte unter leitenden Geistlichen über Waffenlieferungen an die von Russland angegriffene Ukraine im Jahr 2022 hatte die Kirche entschieden, sich in einem Grundsatzpapier neu zu friedensethischen Themen zu positionieren. Weitere Themen sind «Kirche und Macht» sowie der Stand bei der Prävention und Entschädigung sexualisierter Gewalt.

Die Synode beschließt Kirchengesetze, den Haushalt der EKD und formuliert Aufforderungen für den Rat der EKD.

Anna-Nicole Heinrich: „Kernauftrag der Kirche sind nicht möglichst hohe Mitgliederzahlen“

NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.