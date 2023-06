EKD-Synodenpräses Anna-Nicole Heinrich bezeichnet das Markus-Evangelium als ihren persönlichen „Türöffner“ zur Bibel. Vor allem eine Frage bewegt sie.

1. Was ist Ihr Lieblingsbuch aus der Bibel?

- Werbung -

Anna-Nicole Heinrich: Vielleicht das Markusevangelium, das kürzeste, wahrscheinlich älteste Evangelium: Es war das erste Buch der Bibel, das ich am Stück gelesen habe. Das war sozusagen mein “dooropener“ [Türöffner]. Oder doch die Psalmen, oder Ruth, oder Genesis? Ach, das ist eine schwere Frage, es wechselt ja durchaus auch.

2. Wenn Jesus bei Ihnen zum Essen vorbeikäme, was würden Sie kochen? Und worüber würden Sie sich mit ihm unterhalten?

Heinrich: Ich würde meine Pizzaskills auspacken: Erstmal in aller Ruhe zwei Stunden gemeinsam Teig machen, dann eine Ruhephase, und am nächsten Tag dann das Festmahl. Bis wir an den Punkt kommen, dürfte er sich einfach aus unserem WG-Kühlschrank und der Speisekammer bedienen. Das könnte ja auch eine spannende Entdeckungstour für ihn sein.

3. Worüber würden Sie mit ihm sprechen?

Heinrich: Ich glaube, ich würde ihm Fragen über Fragen stellen. Ich würde ihm erzählen, was mich gerade beschäftigt und ihn wohl immer wieder fragen: „What would Jesus do?“. Ich meine was für eine Gelegenheit, wenn man ihn sich gegenüber sitzen hat.

4. Welches Glaubensthema beschäftigt Sie in letzter Zeit?

Heinrich: Okay, da komme ich doch nochmal zurück auf die biblischen Bücher. In den Psalmen kann man direkt nachfühlen, wie die Beter:innen um Halt in aller Unsicherheit ringen, diesen geradezu herbeisehnen. Bei Ruth entdecke ich immer wieder Neues zum Thema Vertrauen, Freundschaft und Gemeinschaft. Im Schöpfungsbericht, der Genesis, verspricht Gott, die Schöpfung zu erhalten: Wie sieht das aus, und welche Rolle nehmen wir dabei ein? Das sind Fragen, auf die ich in letzter Zeit immer wieder gestoßen werde und die mich beschäftigen. Da muss man nicht lang nach aktuellen Bezügen suchen. Es ist gerade andersherum: Die aktuellen Fragen stoßen mich auf meinen Glauben.

5. Wofür leben Sie?

Heinrich: Ich will mein Leben nicht verzwecken, also kann ich das nicht sagen. Ich hoffe einfach, dass ich irgendwie einen positiven Impact in die Welt geben kann. Das wäre schon sehr viel.

Anna-Nicole Heinrich ist Präses der 13. Synode der EKD, Mitglied im Rat der EKD, Mitglied im Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt

Dieses Interview ist Teil unserer Serie „Wie glaubt … ? 5 Fragen, 5 Antworten“. Wir haben bekannten Christinnen und Christen Fragen zum Glauben g