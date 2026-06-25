Kirche Kunterbunt boomt

2018 war es nur eine Idee – inzwischen ist es eine Bewegung: Das familienorientierte Gottesdienstkonzept „Kirche Kunterbunt“ verzeichnet ein starkes Wachstum. Nun gründen sie einen Verein.

Aktuell gibt es fast 500 Initiativen der Bewegung Kirche Kunterbnt. Laut eigenen Angaben ist ihr Ziel:“ Familien einen einfachen Zugang zur Liebe Gottes zu ermöglichen und Kirche generationenübergreifend, ganzheitlich, kreativ und einladend-missional zu leben“. Dabei geht es konkret um Gottesdienste, die sich an Familien mit Kindern im Alter von 5-12 Jahren richten. Statt einem getrennten Eltern-Kind-Raum haben Kinder die Möglichkeit, sich im Gottesdienstraum an verschiedenen „Mitmach-Stationen“ auszutoben. Im Mittelpunkt steht dabei jedes Mal ein anderes biblisches Thema.

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Auf ihrer Webseite heißt es: „Kirche Kunterbunt ist kein Kinderprogramm mit Erwachsenen-Aufsicht. Es geht vielmehr darum, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene in ihren Bedürfnissen, ihrer Entwicklung und auf ihrer eigenen Glaubensreise angesprochen werden“. Inspiriert ist das Konzept von der britischen Version „Messy Church„.

Vereinsgründung

Bisher lag die Trägerschaft für die Bewegung beim Evangelischen Jugendwerk in Württemberg. Da Kirche Kunterbunt inzwischen eine breitere ökumenische Bewegung im deutschsprachigen Raum bildet, gründeten sie in Fulda als Abschluss einer Prozessbegleitung durch die WERTESTARTER-Stiftung (Siggi Hauer und Volker Klein) einen Kirche Kunterbunt-Verein.

„Dieser Verein versteht sich ausdrücklich nicht als kirchliche Ausgründung, sondern bildet bewusst die ökumenische Vielfalt der Bewegung ab. Er schafft eine schlanke und gemeinsame Struktur, die in allen kirchlichen Traditionen arbeiten kann. Auch künftig arbeiten Landeskirchen, Bistümer und freie Werke aktiv mit. Die Zusammenarbeit bleibt also ökumenisch, partnerschaftlich und langfristig angelegt.“, heißt es in einer Pressemitteilung.

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