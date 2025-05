Papst Leo XIV.: „Nie wieder Krieg!“

Papst Leo XIV. hat vor 100.000 Gläubigen das Ende aller Kriege gefordert – in der Ukraine, Gaza und weltweit.

Am Sonntag sprach der neugewählte Papst das erste Angelus-Gebet seiner Amtszeit. Etwa 100.000 Menschen waren den italienischen Behörden zufolge auf den Petersplatz und die angrenzende Via della Conciliazione gekommen. „In dem heutigen dramatischen Szenario eines Dritten Weltkriegs in Stücken, wie Papst Franziskus wiederholt gesagt hat, wende auch ich mich an die Großen der Welt und wiederhole den immer aktuellen Appell: Nie wieder Krieg!“, sagte Leo XIV.

Wie sein Vorgänger Franziskus forderte auch Leo XIV. einen „authentischen, gerechten und dauerhaften Frieden für die gemarterte Ukraine.“ Für den Gazastreifen appellierte er an die Konfliktparteien, einen sofortigen Waffenstillstand, humanitäre Hilfe für die Bevölkerung Gazas und die Freilassung aller israelischen Geiseln zu ermöglichen.

Das neue Oberhaupt der katholischen Kirche unterstrich außerdem die Notwendigkeit von Priestern und Ordensleuten. „Die Kirche braucht sie dringend!“, sagte der Papst. Es sei wichtig, „dass junge Männer und Frauen in unseren Gemeinden Annahme, ein offenes Ohr und Ermutigung auf ihrem Berufungsweg finden.“ Auch brauche es für sie glaubwürdige Vorbilder.

Am Sonntagmorgen feierte der Papst die Messe in den vatikanischen Grotten unter dem Petersdom. Dort sind unter anderen seine verstorbenen Vorgänger Benedikt XVI., Johannes Paul I. und Paul VI. beigesetzt. Am Samstagabend hatte Leo bereits die Basilika Santa Maria Maggiore im Zentrum von Rom besucht und dort am Grab von Papst Franziskus eine weiße Rose niedergelegt. Franziskus war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben.