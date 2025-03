Pfarrer veranstaltet „Herr der Ringe“-Gottesdienst

Eine Kirche in Heidelberg begeisterte letztes Jahr mit Taylor-Swift-Gottesdiensten – nun greift ein Pfarrer aus Eisenach in seiner Kirche die „Herr der Ringe“-Trilogie auf.

„In den Tiefenschichten von Tolkiens Werken stößt man immer wieder auf christliche und religiöse Motive. Diesen Motiven möchten wir in den Gottesdiensten nachgehen“, erklärt Armin Pöhlmann. Der Pfarrer der Nikolaikirche in Eisenach hat bereits zwei Gottesdienste zur „Herr der Ringe“-Triologie initiiert, heißt es in der Pressemitteilung. Diese seien „erfolgreich“ gewesen – so „war klar, dass es auch den letzten Teil braucht“.

Bibel und Fantasy

Der dritte „Phantastische Gottesdienst“ soll am 25. März stattfinden. Das „ist der Tag, an dem Sauron gestürzt wird, und es ist gleichzeitig im christlichen Kalender der Tag Mariä Verkündigung, an dem die biblische Maria singt: ‚Mächtige hat er vom Thron gestürzt und Niedrige erhöht‘. Das hat der Katholik Tolkien natürlich gewusst“, betont Pöhlmann. In der Ankündigung für den Gottesdienst wird mit einem biblischen Zitat aus Lukas 1,51 geworben: „Gewaltiges hat er vollbracht mit seinem Arm, zerstreut hat er, die hochmütig sind in ihrem Herzen, Mächtige hat er vom Thron gestürzt und Niedrige erhöht.“ Im Mittelpunkt stehe der dritte Band „Die Rückkehr des Königs“ der Trilogie von J. R. R. Tolkien.

Für den besonderen Gottesdienst werde die Nikolaikirche komplett umdekoriert. „Karg und doch überraschend wird die Einrichtung sein, mit einer Schluss-Szene, die noch nicht verraten wird. Von der Orgel wird erneut die Musik aus Peter Jacksons Verfilmung erklingen“, verrät der Pfarrer. „Im Gottesdienst begleiten wir Merry, Pippin, und Frodo/Sam auf diesen Wegen und auf ihren Abenteuern. Wir werden vor schicksalhafte Entscheidungen gestellt. Wird es dir gelingen, den Ring endgültig zu vernichten?“

Mit dem dritten Teil sei das „Herr der Ringe“-Projekt erst einmal abgeschlossen. Ob noch weitere Gottesdienste zu weiteren Werken Tolkiens oder anderer Fantasy-Literatur folgen werden, ist laut dem Vorbereitungsteam noch offen.

