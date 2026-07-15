Schlager-Gottesdienst aus Graz live im TV

Die Christuskirche im österreichischen Graz lädt am 23. August zum dritten Schlagergottesdienst ein. Erstmals wird das Format live im ORF III und ORF Radio übertragen.

Unter dem Titel „Hier ist ein Mensch“ veranstaltet die Christuskirche in Graz-Eggenberg am 23. August um 10 Uhr ihren dritten Schlagergottesdienst mit Klassikern der 1960er bis 1980er Jahre. Der TV Sender ORF III und ORF Radio übertragen live. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht die Begegnung Jesu mit der Ehebrecherin aus dem Johannesevangelium, heißt es in einer Pressemitteilung. Pfarrer Friedrich Eckhardt verbindet die biblische Geschichte mit Liedern wie „Du hast mich tausendmal belogen“, „Du bist nicht allein“, „Er gehört zu mir“ und „Immer wieder geht die Sonne auf“. „Bibel und Schlager treffen sich genau dort, wo das Leben am echtesten ist“, sagt Eckhardt. Die musikalische Leitung hat Schlagersänger Helmut Hussler.

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Die Gemeinde versteht die Reihe als Versuch, neue Zugänge zum Glauben zu eröffnen. „Wir wollen eine offene Tür für alle, auch für diejenigen, die sich von klassischen Gottesdiensten bisher nicht angesprochen gefühlt haben“, betont Eckhardt. „Wenn vertraute Melodien Menschen ins Gespräch mit Gott bringen, die sonst kaum noch eine Kirche betreten hätten, dann ist genau das schon ein Stück Reich Gottes mitten im Alltag.“

Archivbild: Schlager-Gottesdienst in der Christuskirche Graz.

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