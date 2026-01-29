„Synodaler Weg“: Kirchenrechtler kritisiert fehlende Verbindlichkeit

Welche Auswirkungen hat der katholische Reformprozess „Synodaler Weg“? Ein Kirchenrechtler warnt vor Illusionen – und stellt zentrale „Errungenschaften“ infrage.

Der Synodale Weg ist ein Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland, in dem Bischöfe und Laien gemeinsam über Macht, Sexualmoral, priesterliche Lebensform und die Rolle der Frauen beraten. Aber was kann er bewirken? Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Neumann hält den Synodalen Weg für überschätzt – zumindest, was seine rechtliche Wirkung angeht. In einem Fachbeitrag für die „Zeitschrift für Kanonisches Recht“ widerspricht der Theologe der Auffassung, die Beschlüsse des Synodalen Wegs könnten in der Katholischen Kirche kirchenrechtlich verbindlich wirken. Für ihn zeige die aktuelle Debatte: Manche Synodale haben Schwierigkeiten mit der rechtlichen Gestalt der Kirche.

- Werbung -

Neumann macht deutlich: Ohne Norm oder Lehramt gibt es keine Verbindlichkeit. Genau das fehle dem Synodalen Weg. „Er bewegt sich im rechtsfreien Raum“, schreibt er – und kritisiert, dass aus moralischen oder pastoralen Haltungen rechtliche Verpflichtungen abgeleitet werden. Selbstbindung von Amtsträgern bezeichnet er als „unterkomplex“, weil sie Pflichten relativieren würde, die Bischöfen kirchenrechtlich eindeutig zugewiesen sind.

„Errungenschaften“ im Faktencheck

Auch die gefeierten „Errungenschaften“ sieht er kritisch. Der Perspektivwechsel im Umgang mit Betroffenen sei nicht dem Synodalen Weg, sondern engagierten Gruppen vor Ort zu verdanken. Segnungstexte widersprächen römischen Vorgaben, und das neue Arbeitsrecht sei eher dem Druck von EuGH, BAG und „Out in Church“ geschuldet als synodalen Beschlüssen. Wo Rechenschaftspflicht oder Beteiligung versprochen werde, fehlten oft rechtliche Grundlagen.

Neumann fordert Reformen, die auf stabilem Boden stehen: klare Rechenschaftsstrukturen, echte Partizipation der Gremien, verbindliche diözesane Gesetzgebungsverfahren und Transparenz auf allen Ebenen. Sein Appell an die Verantwortlichen ist unmissverständlich: „Seid transparent!“ Nur so könne Vertrauen wachsen – und echte Veränderung entstehen.

Den kompletten Beitrag von Thomas Neumann können Sie im Blog der Zeitschrift für Kanonisches Recht lesen.