Theologin: Evangelische Kirche ist überwiegend „bildungsbürgerlich“

Menschen in Armut müssen laut Theologin Isolde Karle stärker in die Evangelische Kirche integriert werden. Zu oft werden sie als „Schwache“ angesehen. Auch Rassismus sei in der Kirche ein Problem.

Die Bochumer Theologieprofessorin Isolde Karle hat die Kirchen aufgefordert, Menschen in Armut oder mit Migrationshintergrund stärker zu beteiligen. Die Evangelische Kirche sei überwiegend „eine bildungsbürgerliche Kirche“, die in ihrer Sprache und in ihren Formen zu wenig Rücksicht auf Menschen mit geringer Bildung oder mit niedrigem sozialem Status nehme, kritisierte Karle am Montag vor der Landessynode der westfälischen Kirche in Bielefeld.

Es dürfe in der Kirche nicht nur um eine „Anwaltschaft für die Armen“ gehen, sondern es müsse auch um einen Weg mit den Armen gehen, sagte die Professorin für Praktische Theologie an der Bochumer Ruhr-Universität. Von Armut betroffene Menschen kämen in offiziellen Stellungnahmen der Kirchen vorwiegend als „Schwache“ in den Blick. In Kirchengemeinden werde etwas für, aber weniger mit ärmeren Menschen getan. Armut müsse von den Kirchen sehr viel ernster genommen werden, mahnte Karle.

Rassismus auch in der Kirche

Einen kritischeren Blick forderte die Theologin auch auf kirchlichen Rassismus. Zwar stelle sich die EKD gegen Rassismus und jede Form der Diskriminierung. Bei Rassismus gehe es jedoch nicht nur um Hassverbrechen. Er geschehe auch „nahezu unbemerkt und nicht selten ohne Absicht“ im täglichen Leben wie auch in der Kirche.

So falle es der Ökumene immer noch schwer, eine Partnerschaft mit afrikanischen Kirchen auf Augenhöhe zu gestalten, erklärte Karle. Afrikanische Kirchen sollten nicht nur als Objekte von Hilfsangeboten gesehen werden, sondern als Kirchen, „die uns etwas zu geben haben“.

