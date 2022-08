Sarah Vecera: Rassismus vergiftet Kirchen

Die Theologin Sarah Vecera ist persönlich von Rassismus betroffen – ihr Vater stammt aus Pakistan. Sie fordert, dass sich Kirchenmitglieder selbstkritisch mit ihrer rassistischen Prägung auseinandersetzen – nicht einzelne, sondern alle.

Sarah, kannst du die Message deines neuen Buches „Wie ist Jesus weiß geworden?“ in ein paar Sätzen zusammenfassen?

Sarah Vecera: Rassismus betrifft uns alle – in unterschiedlicher Form. Weiße Menschen ebenso wie People of Color (PoC)*. Ich möchte in meinem Buch aber nicht moralisieren, sondern auf ein strukturelles Problem hinweisen.

Gleichzeitig glaube ich, dass es auch Spaß machen kann, aus unserem Glauben heraus an einer gerechteren Welt zu arbeiten. Mir geht es nicht darum, mit dem Finger auf Leute zu zeigen, sondern wieder dahin zu kommen, wie Kirche eigentlich gedacht war und wie Gott sich unsere Gemeinschaft vorgestellt hat.

Wie erklärst du dir, dass dein Buch das erste zum Thema Rassismus und Kirche auf dem deutschsprachigen Markt ist?

Meine Beobachtung ist, dass viele Menschen, die negativ von Rassismus betroffen sind, sich nicht trauen, Rassismus in der Kirche anzusprechen. Das liegt daran, dass wir Kirche als einen Safe Space darstellen. Also als einen sicheren Raum, von dem wir sagen und glauben: „Hier sind alle willkommen! Wir sind alle gleich.“

Das verhindert aber eine selbstkritische Auseinandersetzung. Wird Rassismus dann doch angesprochen, ist das weiße Gegenüber oft schockiert. Es glaubt ja auch nicht daran, dass das hier passieren kann.

Letztendlich machen viele Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die Erfahrung, dass sie dadurch noch einer weiteren Verletzung ausgesetzt sind, nämlich der Abwehr der Leute und der Herabspielung der eigenen Verletzung – „Das war doch nicht so gemeint.“ Das macht es vielen Menschen schwer, erlebten Rassismus anzusprechen.

Mir selbst ging es auch so. Kurz bevor das Buch erschien, dachte ich: „Was habe ich da eigentlich gemacht?“ Ich gebe darin ja viel von mir preis – Persönliches aus meiner Familie und von meinen eigenen Erfahrungen. Damit mache ich mich sehr angreifbar.

Du bist bei weißen Großeltern aufgewachsen, hast deutsches Abitur, kannst Ruhrpott-Dialekt – und trotzdem bekommst du immer wieder den Stempel „Migrationshintergrund“ aufgedrückt. Dabei hattest du zu deinem aus Pakistan stammenden Vater eigentlich zeitlebens kaum Kontakt. Warum war es dir wichtig, in deinem Buch so viel Persönliches zu erzählen? Du hättest es ja auch losgelöst von dir und deinen Erfahrungen schreiben können.

Ich bin über Beziehungen zum Glauben, zur Kirche und zu Gott gekommen. Der Glaube hat mich deshalb fasziniert und angesteckt, weil Menschen Beziehungsarbeit geleistet haben. Kirche lebt von Beziehungen, und meine Stärke ist es auch, Beziehungen aufzubauen.

Und in meinem Buch geht es mir eben nicht nur um Wissensvermittlung, sondern auch um Emotionalität. Wenn wir über Rassismus reden, ist das beides ohnehin kaum voneinander zu trennen. Ich zeige nicht von außen auf die Kirche und sage: „Das, was ihr macht, ist rassistisch“, sondern übe Binnenkritik.

Ich bin da und will eine neue Kirche mitgestalten, und zwar gemeinsam mit meinen Geschwistern im Glauben. Dafür muss ich mit ihnen in Beziehung treten. Und um Beziehung aufzubauen, muss ich etwas von mir preisgeben. Meine Hoffnung ist, dass die Leserinnen und Leser sich dadurch auch öffnen.

„Die Bibel ist von vorn bis hinten ein anti-rassistisches Buch.“

Warum ist es so schwierig, Rassismus im christlichen Kontext aufzuzeigen?

Als Christinnen und Christen wollen wir am Reich Gottes bauen und haben einen hohen moralischen Anspruch, es besser machen zu wollen als die Welt da draußen. Die Bibel ist ja von vorn bis hinten ein anti-rassistisches Buch: Gott an der Seite der Unterdrückten. Paulus, der dafür einsteht, dass unterschiedliche Menschen erste Gemeinden gründen. Jesus, der immer zu den Menschen gegangen ist, die am Rande standen.

So wollen wir auch sein und wir glauben auch, dass wir so sind. Auf der anderen Seite haben wir in Deutschland gelernt, dass Rassismus etwas ist, das vor 1945 stattgefunden hat und nach 1945 in den Rechtsextremismus verlagert wurde.

Viele Traumata aus dem Zweiten Weltkrieg sind bei unseren Großeltern und Urgroßeltern nicht aufgearbeitet worden. Da musste man weitermachen, nach vorne blicken. Diese Generation musste viel verdrängen und ihr wurde verwehrt, vieles aufzuarbeiten.

Das führt auch dazu, dass in Familien häufig nur die halbe Wahrheit erzählt wird. Gleichzeitig haben wir Bücher wie Pippi Langstrumpf oder den Struwwelpeter gelesen und singen in der Kirche Lieder, die das Rassenkonstrukt reproduzieren. Das haben wir aber nie mit Rassismus in Verbindung gebracht.

Manche Bilder stecken tief in uns. Es ist wichtig, sich zu fragen: Was wurde mir da eigentlich angetan, dass ich diese Vorurteile in mir habe, die ich nicht haben will? Wir alle haben rassistische Prägung in uns und müssen das erst mal aufarbeiten.

Vor einiger Zeit war ich in einer Kirchengemeinde zu Besuch, bei der an einer Wand Fotos der Leitenden abgebildet waren. Bei den meisten Bereichen waren das Männer, abgesehen von Seelsorge und Kindergottesdienst. Und die einzige Person of Color, die dort abgebildet war, leitete den Putzdienst. Was sind aus deiner Sicht Gründe für Strukturen wie diese?

Ich denke, das hat viel mit dem Spruch „You can only be what you can see“ zu tun – „Du kannst nur das werden, was du siehst“. Die erste deutsche Frau of Color, die ich im Talar gesehen habe, war ich selbst. Das wurde mir erst Jahre später bewusst.

Dieser Talar ist nicht wirklich schön. Er ist klerikal und wenig locker. Trotzdem trage ich ihn bei jeder möglichen Gelegenheit. In unserer Gemeinde gibt es Kinder of Color, und es ist mir wichtig, dass sie sehen können: Jemand, der aussieht wie sie, kann vorne stehen, hat etwas zu sagen und das wird gehört und ist wichtig.

Kinder beobachten ja die Welt. Sie bekommen mit, wer vor der Toilette sitzt und wer auf der Kanzel steht, – noch bevor sie sich artikulieren können. Ich selbst hatte in dieser Hinsicht keine guten Vorbilder. Als ich klein war, waren Pfarrer vor allem Männer, die in heilen Familien im Pfarrhaus gelebt haben. In dieser Rolle konnte ich mich nie wiederfinden.

„Da [beim Thema Rassismus; Anm. d. Red.] hinkt die Kirche ein bisschen hinterher.“

Wie sieht das außerhalb der Kirche aus?

Außerhalb von Kirche gibt es mittlerweile viel Repräsentanz von PoCs – in der Tagesschau, auf Social-Media-Kanälen, im Bundestag. Da hinkt die Kirche ein bisschen hinterher. Gleichzeitig wird dieses Narrativ – schwarz sind die Armen, weiß sind die Helfenden – so sehr aufrechterhalten.

Auch aus der Nächstenliebe heraus und dem Wunsch, die guten Samariter zu sein. Geprägt von der Kolonialgeschichte zieht sich das bis heute durch: Die Menschen, denen wir helfen, sind die anderen, die Fremden – die, die nicht weiß sind.

PoCs in Kirchen findet man oft auf Spendenplakaten, in Fürbittengebeten, bei der Diakonie als die Hilfsbedürftigen. Oft verlassen PoCs Gemeinden, weil sie aus der Rolle der Empfängerinnen und Empfänger herauskommen wollten. Sie wollten Teil der Gemeinde sein und mitgestalten, aber haben überhaupt keine Chance dazu bekommen.

Das hat auch mit unseren Systemen und Angeboten zu tun: Die „Anderen“ dürfen auf dem Gemeindefest exotisches Essen machen oder ein Lied vorspielen. Aber sie sind nicht diejenigen, die im Gremium sitzen und das Gemeindefest gestalten.

Wie kann hier ein Umdenken passieren? Was sind aus deiner Sicht gute Lösungsansätze?

Erst mal glaube ich, dass es in fast allen Gemeinden People of Color gibt, aber viele PoCs in unseren Gemeinden schweigen oder werden nicht gehört. Natürlich können wir sie nicht zwingen, in den Gemeindevorstand zu kommen.

Aber aus einer Reflexion zum Thema Rassismus heraus können weiße Menschen auf PoCs zugehen und ihnen signalisieren: „Wir versuchen wirklich, hier einen Safer Space zu schaffen. Und ich versuche, dich zu empowern und verspreche dir, zu versuchen, deine Erfahrungen und deine Perspektive nicht zu relativieren. Das tue ich, weil ich glaube, dass wir deine Perspektive unbedingt brauchen, weil sie uns fehlt. Lass uns gemeinsam auf diesem Weg sein.“

Was denkst du, ist eine gute Art, Rassismus im Alltag anzusprechen und damit umzugehen?

Ich glaube, wir müssen vor allem aufpassen, nicht moralisierend zu werden. Auch wenn ich persönlich negativ von Rassismus betroffen bin, bin ich nicht davor gewappnet, ihn auch auszuüben. Das habe ich in meinem Leben auch schon reproduziert, in meinem Freiwilligenjahr in Tansania. Ich bin froh, dass es damals noch kein Social Media gab.

„Schwarze Männer berichten mir immer wieder, dass ältere Frauen, neben denen sie im Gottesdienst sitzen, plötzlich ihre Handtasche fester festhalten.“

Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir da alle drinstecken. Wenn wir ein Feingefühl dafür entwickeln, können wir auf andere Art darüber ins Gespräch kommen. Dann reden wir darüber, was Rassismus uns allen angetan hat. Dass der Kirchenvorstand ausschließlich weiß ist und die einzige PoC den Putzdienst koordiniert. Dass wir keinen geschärften Blick dafür haben, weil das unsere Sehgewohnheit ist.

Schwarze Männer berichten mir immer wieder, dass ältere Frauen, neben denen sie im Gottesdienst sitzen, plötzlich ihre Handtasche fester festhalten. Das machen sie sicherlich nicht bewusst, aber unbewusst haben sie gelernt, Schwarze Menschen zu kriminalisieren. Und auch das wollten sie nie lernen, und doch ist es da.

Diese unbewussten Handlungen sind Teil der alltäglichen (auch kirchlichen) Lebensrealität Schwarzer Männer. Oder dass niemand neben ihnen sitzen will, auch wenn die Bahn voll ist. So etwas macht unsere Gesellschaft nicht bewusst, sondern impulsiv.

Gerade deswegen müssen wir Rassismus auch so suchen wie den Asbest in unseren Wänden. Wir sehen ihn nicht, aber er vergiftet unsere Luft. Und genauso vergiftet Rassismus unsere Gemeinschaft, ohne dass wir es bewusst merken.

Was würdest du dir für das Buch wünschen?

Ich wünsche mir, dass auch Menschen dieses Buch lesen, die sich bisher nicht mitgenommen fühlen. Menschen, die sich seit zwei Jahren fragen, was es mit diesem Thema auf sich hat und warum es in den Medien so viel aufploppt.

Ich wünsche mir, dass sie durch mein Buch einen Zugang zum Thema bekommen. Dieses Buch soll dabei helfen, sich langsam auf einen Weg zu begeben. Damit wir Kirche so gestalten, wie Gott sie sich vorgestellt hat.

Vielen Dank für das Gespräch!

*Der Begriff People of Color (im Singular Person of Color, abgekürzt: PoC) ist eine Selbstbezeichnung von Menschen, die durch Rassismus strukturelle und individuelle Benachteiligung erfahren.

Im März ist Sarah Veceras Buch „Wie ist Jesus weiß geworden?“ (Patmos) erschienen. Dort macht sie auf rassistische Strukturen innerhalb der Kirche aufmerksam, die uns oft nicht auffallen. Sie zeigt auf, wie jeder und jede etwas dagegen tun kann.