YouTube-Serie: Predigen lernen leicht gemacht

Wie lässt sich eine Predigt ansprechend gestalten? Informieren, aber auch berühren? Die Internationale Hochschule Liebenzell gibt in einer Video-Reihe Antworten.

In der „Predigtwerkstatt“ von und mit Professor Dr. Christoph Schrodt geht es um die Leidenschaft fürs Predigen: Schritt für Schritt werden zentrale Aspekte des Predigtprozesses erklärt – von der Inspiration über den theologischen Tiefgang bis hin zur sprachlichen Gestaltung. Im Zwei-Wochen-Takt erscheinen neue Folgen. Die „Predigtwerkstatt“ richtet sich an alle, die predigen lernen wollen, heißt es – egal ob im Hauptamt, Ehrenamt oder in der Ausbildung.

„Immer mehr Ehrenamtliche übernehmen heute die Aufgabe des Predigens – oft aufgrund des Mangels an Pastorinnen und Pastoren. Doch nicht jeder fühlt sich gut vorbereitet. Die Predigtwerkstatt setzt genau hier an, indem sie ermutigt und dabei hilft, die ersten Schritte sicher zu gehen“, so Schrodt.

Schrodt ist Professor an der Internationalen Hochschule Liebenzell.

Die Internationale Hochschule Liebenzell ging aus dem Theologischen Seminar der Liebenzeller Mission hervor. Die Einrichtung ist durch den Deutschen Wissenschaftsrat akkreditiert sowie durch das Land Baden-Württemberg staatlich anerkannt.