Nina Hagen kündigt weiteres Gospelalbum an

Für Punk-Ikone Nina Hagen ist Gospelmusik ein Einstieg in das Gespräch mit Jesus. Ihr nächstes Gospel-Album soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Derzeit stecke sie mitten in der Produktion, sagte die 71-jährige Sängerin und Schauspielerin am Samstag in der Sendung „Meine Playlist“ des Kölner „domradio“. Erst im Frühjahr war das Album Highway to Heaven mit Gospel-Rock-Pop-Songs erschienen. 2010 hatte Hagen ihr erstes Gospel-Album „Personal Jesus“ veröffentlicht, nachdem sie sich 2009 evangelisch hatte taufen lassen.

Sinn und Zweck der Gospelmusik sei es, „Gott näherzukommen, dem Evangelium näherzukommen“, sagte die 1955 in Ost-Berlin geborene Musikerin weiter. „Die schwarze amerikanische Gospelmusik, die spirituelle Musik oder auch uralte Kirchenmusik – das sind alles für mich Einsteiger, um ins Gespräch mit Jesus zu kommen.“ Wenn sie ins Gebet gehe, erwarte sie, „wie ein Kind ganz ohne Hintergedanken, dass Jesus mich anhört, dass es zu Jesus dringt, dass ich da bin, dass ich wahrgenommen werde“.

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In „Highway to heaven“ ist unter anderem der Titel „Alle wollen in den Himmel“ enthalten. Darin heißt es: „Oh Herr, ich möchte in den Himmel, bloß ich hab keinen Bock auf Tod. Und so warte ich auf den Tag meiner neuen Geburt im Himmel, wo mir niemals mehr der Magen knurrt.“ Nina Hagen fiel bereits mehrmals durch ihr Bekenntnis auf, keine Angst vor dem Tod zu haben. „Im Gegenteil. Ich freue mich mein ganzes Leben auf den Tod, beziehungsweise auf mein ewiges Leben bei Gott, das nach dem irdischen Tod auf uns wartet“, sagte sie im April in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau.

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