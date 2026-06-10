- Werbung -
Freunde bei einer Watchparty
Symbolbild freemixer via gettyimagesplus Creative #: 1397763814

Über die WM zu Jesus: Fussball als Gesprächseinstieg

GlaubeKultur

Die Fußball-Weltmeisterschaft bietet eine Gelegenheit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, mit denen man sonst nicht viel zu tun hat. Alpha Deutschland motiviert, die WM als Einstieg für Glaubensfragen zu nutzen.

Alpha Deutschland stellt kostenloses Material zur Verfügung, um über das aktuelle WM-Spiel hinaus tiefer mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Bei einer Watch Party biete sich nach dem Spiel eine perfekte Gelegenheit, um tiefere Themen anzusprechen, wie beispielsweise den Glauben. Es gehe darum, die Begeisterung für Fußball mit der Begeisterung für Jesus zu verbinden, heißt es in der Pressemitteilung.

- Werbung -

Präsentationsfolien, Poster, Einladungskarten sowie Social-Media-Grafiken und Videos sollen zum gemeinsamen Austausch anregen.

Im Zuge dessen bietet Alpha Deutschland Crashkurse an. Der nächste findet am 23. Juni statt.

Zudem feiert Alpha Deutschland in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Am 25 und 26. September 2026 erzählen verschiedene Referenten, wie Nicky und Pippa Gumbel, von ihren evangelistischen Erfahrungen und Begegnungen mithilfe von Alpha-Inhalten. Der Singer-Songwriter Jan Jakob sorgt für die Musik.

Eine Anmeldung ist nötig.

- Werbung -

Alpha Deutschland e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der überkonfessionelle Glaubenskurse produziert und vertreibt. Sie finanzieren sich zum Großteil aus Spenden.

Mehr zum Thema:

Von Alpha bis SPUR8 – Glaubenskurse planen leicht gemacht
QuelleAlpha Deutschland e.V.

NEWS & Themen

NEWSLETTER

BLICKPUNKT – unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.
Wir liefern dir die interessantesten NEWS,
Interviews und Geschichten aus der christlichen Welt.
Kompakt, relevant, inspirierend.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!