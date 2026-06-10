Über die WM zu Jesus: Fussball als Gesprächseinstieg

Die Fußball-Weltmeisterschaft bietet eine Gelegenheit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, mit denen man sonst nicht viel zu tun hat. Alpha Deutschland motiviert, die WM als Einstieg für Glaubensfragen zu nutzen.

Alpha Deutschland stellt kostenloses Material zur Verfügung, um über das aktuelle WM-Spiel hinaus tiefer mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Bei einer Watch Party biete sich nach dem Spiel eine perfekte Gelegenheit, um tiefere Themen anzusprechen, wie beispielsweise den Glauben. Es gehe darum, die Begeisterung für Fußball mit der Begeisterung für Jesus zu verbinden, heißt es in der Pressemitteilung.

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Präsentationsfolien, Poster, Einladungskarten sowie Social-Media-Grafiken und Videos sollen zum gemeinsamen Austausch anregen.

Im Zuge dessen bietet Alpha Deutschland Crashkurse an. Der nächste findet am 23. Juni statt.

Zudem feiert Alpha Deutschland in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Am 25 und 26. September 2026 erzählen verschiedene Referenten, wie Nicky und Pippa Gumbel, von ihren evangelistischen Erfahrungen und Begegnungen mithilfe von Alpha-Inhalten. Der Singer-Songwriter Jan Jakob sorgt für die Musik.

Eine Anmeldung ist nötig.

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Alpha Deutschland e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der überkonfessionelle Glaubenskurse produziert und vertreibt. Sie finanzieren sich zum Großteil aus Spenden.

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