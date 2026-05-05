Von Alpha bis SPUR8 – Glaubenskurse planen leicht gemacht

Menschen für den Glauben begeistern? Die Online-Plattform „Ateliers des Glaubens“ soll Gemeinden bei der Kursauswahl unterstützen.

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und midi (Evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung) haben eine neue Plattform für Glaubenskurse gestartet. Ateliers des Glaubens löst die frühere Website „Kurse zum Glauben“ ab und soll einen zeitgemäßen Überblick über Angebote zur Glaubensvermittlung geben, heißt es.

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Aufgelistet sind mehr als 30 Angebote – darunter bekannte Formate wie ALPHA, Emmaus, Stufen des Lebens oder SPUR8, aber auch das „Familien-Wimmel-Glauben-Entdecken-Buch“ oder die Glaubens-App von Pastor Justus Geilhufe. Andere Formate setzen auf bekannte Medien wie die TV-Serie „The Chosen“. Damit Interessierte das richtige Angebot finden, ist die Suche über ein Filtersystem möglich. Dazu gibt es Links zum Download von Materialien. Viele Kurse seien so konzipiert, dass auch Menschen ohne Erfahrung sie durchführen können, heißt es.

„Die Seite ist für alle Kursanbietenden gedacht – in der Gemeinde, im Freundeskreis oder auch in einer Einrichtung“, erklärt Svenja Neumann im Interview. Die Theologin und midi-Referentin hat das neue Portal mitkonzipiert. Auslöser für die Initiative sei ein spürbarer Wandel in den Gemeinden gewesen, so Neumann. Der Wunsch, Glaubensfragen wieder stärker in den Mittelpunkt zu stellen, sei ausschlaggebend gewesen.

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