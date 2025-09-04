Bremische Kirche kritisiert Predigt von Peter Hahne

Die bremische Kirchenleitung hat sich von einer Predigt des Journalisten Peter Hahne in der St. Martinikirche distanziert. Er war Gastprediger in der Kirche von Pastor Olaf Latzel.

In seiner Ansprache am 23. August hatte der Diplom-Theologe Hahne unter anderem vor modernen Theologien gewarnt, sie seien „Verschwörungstheorien“: „Feministische Theologie, queere Theologie, die deutsche nationale des Dritten Reiches, die Befreiungstheologie, das ist eine Ansammlung von Schwurbeleien und Fake News.“ Der ehemalige ZDF-Redakteur sprach von „Wellness-“ und „Wohlfühlkirche“ sowie „Regenbogen-Religion“. Hahne rief dazu auf, „Jesusliebe“ und „Bibeltreue“ zu zeigen – auch wenn dies dazu führe, dass Christinnen und Christen Ablehnung erfahren würden.

Stellungnahme der Bremischen Kirche

„Die Kirchenleitung distanziert sich ausdrücklich von Redebeiträgen, die im Rahmen einer Veranstaltung der Gemeinde St. Martini Bremen am 23.8. 2025 gehalten und anschließend von der Gemeinde im Internet veröffentlicht wurden“, heißt es in einer Stellungnahme vom Mittwoch. „Diese Beiträge widersprechen den verfassungsmäßigen Grundsätzen der Bremischen Evangelischen Kirche.“

Die Bremische Evangelische Kirche stehe für ein respektvolles Miteinander in Vielfalt und für die Gleichstellung aller Menschen. Sie lehne jede Form von Diskriminierung entschieden ab und setze sich für eine gleichberechtigte Teilhabe am kirchlichen wie gesellschaftlichen Leben ein. „Der Kirchenausschuss der Bremischen Evangelischen Kirche missbilligt aufs Schärfste jede Form diskriminierender Äußerungen sowie die Verbreitung gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.“ Die Gemeinden der Bremischen Kirche verfügten über eine weitreichende Selbstständigkeit.

Peter Hahne war von 1992 bis 2009 Mitglied des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Der 72-Jährige hielt seine Predigt im Rahmen eines Festwochenendes, an dem 500 Jahre protestantische Verkündigung in der Evangelischen St. Martini Gemeinde Bremen gefeiert wurden. Die Predigt ist auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde abrufbar.

Pastor der Martini-Gemeinde ist Olaf Latzel, der wegen queerfeindlicher Äußerungen bundesweit Bekanntheit erlangte. Im Mai dieses Jahres hatte die Bremische Kirche Latzel in einer „Disziplinarverfügung“ für die Dauer von vier Jahren die Bezüge gekürzt. Die Gemeindeleitung kritisierte dies in einer Stellungnahme scharf. Sie wirft der Kirchenleitung unter anderem „Respektlosigkeit“ und „Rücksichtslosigkeit“ gegenüber Pastor Latzel und den Gemeindemitgliedern vor und eine Verletzung der Rechte der Gemeinde. Pastor Latzel habe mehrfach sein Bedauern über die verfehlte Wortwahl zum Ausdruck gebracht und um Entschuldigung gebeten. Dagegen seien herabwürdigende Äußerungen anderer Pastoren der Bremischen Kirche nicht beanstandet worden.