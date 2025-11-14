„Wir vergessen dich nicht“ – Digitale Gedenkandacht am Ewigkeitssonntag

Am Ewigkeitssonntag lädt das evangelische Portal Trauernetz zur digitalen Gedenkandacht ein – mit Livestream, Chat und namentlichem Gedenken an Verstorbene.

Das evangelische Online-Portal Trauernetz lädt am Ewigkeitssonntag (23. November) um 18 Uhr zu einer digitalen Gedenkandacht für Verstorbene ein. Erstmals wird die Veranstaltung nicht nur als Chat, sondern auch per Livestream übertragen. Namen von Verstorbenen können bis zum 21. November (12 Uhr) in ein digitales Trauerbuch eingetragen werden. Diese werden während der Andacht im Chat und im Livestream genannt und die Verstorbene im Gebet vor Gott gebracht.

„Trauer ist zutiefst persönlich“, sagt Pfarrerin Maike Roeber. „Mit der Chat-Andacht bieten wir einen geschützten Raum, um namentlich an Verstorbene zu denken und so der eigenen Trauer Ausdruck zu geben.“ Bereits seit 2009 bietet das Netzwerk Chat-Andachten zum Ewigkeitssonntag statt. Mit dem Livestream, der zeitgleich mit dem Chat startet, sollen nun auch Menschen erreicht werden, denen das geschriebene Wort weniger liegt.

Erstmals wird die Andacht gemeinsam mit dem evangelischen Trauerportal Gedenkenswert gestaltet. Dessen Moderator, Pfarrer Rainer Liepold, wird auch als Liturg im Livestream mitwirken.

Das Projekt Trauernetz wird von mehreren evangelischen Landeskirchen getragen.

