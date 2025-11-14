Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Kerzen leuchten in der Dunkelheit
Symbolbild: nazarethman / E+ / Getty Images

„Wir vergessen dich nicht“ – Digitale Gedenkandacht am Ewigkeitssonntag

GesellschaftNachrichten

Am Ewigkeitssonntag lädt das evangelische Portal Trauernetz zur digitalen Gedenkandacht ein – mit Livestream, Chat und namentlichem Gedenken an Verstorbene.

Das evangelische Online-Portal Trauernetz lädt am Ewigkeitssonntag (23. November) um 18 Uhr zu einer digitalen Gedenkandacht für Verstorbene ein. Erstmals wird die Veranstaltung nicht nur als Chat, sondern auch per Livestream übertragen. Namen von Verstorbenen können bis zum 21. November (12 Uhr) in ein digitales Trauerbuch eingetragen werden. Diese werden während der Andacht im Chat und im Livestream genannt und die Verstorbene im Gebet vor Gott gebracht.

„Trauer ist zutiefst persönlich“, sagt Pfarrerin Maike Roeber. „Mit der Chat-Andacht bieten wir einen geschützten Raum, um namentlich an Verstorbene zu denken und so der eigenen Trauer Ausdruck zu geben.“ Bereits seit 2009 bietet das Netzwerk Chat-Andachten zum Ewigkeitssonntag statt. Mit dem Livestream, der zeitgleich mit dem Chat startet, sollen nun auch Menschen erreicht werden, denen das geschriebene Wort weniger liegt.

Erstmals wird die Andacht gemeinsam mit dem evangelischen Trauerportal Gedenkenswert gestaltet. Dessen Moderator, Pfarrer Rainer Liepold, wird auch als Liturg im Livestream mitwirken.

Das Projekt Trauernetz wird von mehreren evangelischen Landeskirchen getragen.

Links:

QuelleEv. Kirche in Baden

NEWS & Impulse

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.