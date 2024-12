Nazi-Flaggen an Kirchturm aufgehängt

In Thüringen sind am Baugerüst eines evangelischen Kirchturms Flaggen mit Bezug zum Nationalsozialismus angebracht worden. Die Polizei ermittelt.

Der Vorfall an der Kirche Sankt Johannis in Ellrich bei Nordhausen habe sich am vergangenen Wochenende ereignet, teilte die Landespolizeidirektion Nordhausen am Freitag mit. Die bislang unbekannten Täter seien in der Nacht von Samstag zu Sonntag über die Baustellenumzäunung auf das Gerüst geklettert. Die anschließend aufgehängten Fahnen seien später von der Polizei sichergestellt worden. Ermittelt wird wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Kennzeichen.

- Werbung -

Der 1958 abgerissene Turm der Johanniskirche von Ellrich wird seit Anfang 2023 wieder aufgebaut. Die Außenarbeiten an dem Bauwerk stehen kurz vor dem Abschluss. Der Wiederaufbau des Turms gehört zum Konzept der evangelischen Gemeinde, die Kirche zu einem kulturellen Zentrum im Südharz zu entwickeln. Als sogenannte Netzwerkkirche dient das Gotteshaus bereits seit 2022 auch als Begegnungszentrum.