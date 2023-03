Nepal: Über 30.000 Bibeln werden verteilt

Die christlichen Gemeinden in Nepal wachsen trotz gesellschaftlichen Drucks – und dank gespendeter Bibeln.

Die Spendenaktion „BibelStern“ der Stiftung BibelLiga hat über 200.000 Euro zusammengebracht. Mit den Spenden sollen über 30.000 Bibeln an nepalesische Christinnen und Christen verteilt werden. Sieben Euro ermöglichen nach Angaben der BibelLiga einer Person die Teilnahme an einem Bibelkurs und eine erste eigene Bibel. An der Aktion im Dezember 2022 nahmen 191 Kirchengemeinden und Kleingruppen teil – so viele wie noch nie, heißt es in einer Pressemitteilung.

In Nepal ist der Religionswechsel offiziell verboten. Trotzdem entscheiden sich immer mehr Menschen aus dem Hinduismus und Buddhismus laut BibelLiga für den christlichen Glauben. „Familie und Freunde wenden sich oft ab, wenn jemand anfängt, Jesus Christus nachzufolgen“, sagt Reinhard Knödler, Geschäftsführer der BibelLiga. Inzwischen gebe es über 13.000 christliche Gemeinden, davon hätten bereits 3.000 mit der nepalesischen BibelLiga zusammengearbeitet. Diese bietet evangelistische Bibellesegruppen an.

Etwa 25 Prozent der Bevölkerung in Nepal leben unterhalb der nationalen Armutsgrenze. Viele könnten sich keine eigene Bibel leisten. „Die Bibelgruppen, die unsere Partner vor Ort anbieten, sind für die Teilnehmenden sehr wertvoll. In der eigenen Bibel lesen zu können, gibt ihnen Mut und Trost“, sagt Knödler.

Ein kurzer Einblick in eine Bibelgruppe in Nepal: