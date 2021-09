Mit einem neuen Newsletter möchte der Journalist und Eule-Redakteur Philipp Greifenstein über die Digitalisierung in der Kirche aufklären. Die erste von sieben Ausgaben des „DIGITAL TUTORIAL“ wird am 29. September erscheinen. Danach geht es im 14-tägigen Rhythmus weiter.

In jeder Ausgabe soll es um ein „Praxisproblem der Digitalisierung“ in den Kirchen gehen. Greifenstein will die aktuelle Situation bewerten und darüber hinaus Ressourcen für Ehren- und Hauptamtliche liefern.

Link: Hier geht es zur Newsletter-Anmeldung.