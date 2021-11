Das Evangelium inspirierend weitersagen

Menschen neu mit der Guten Nachricht erreichen – und das voller Leidenschaft. Wie kann das gehen? Ein paar Grundsatzgedanken.

Von Dirk Ahrendt

Wie können wir als einzelne Person und als Gemeinden leben und handeln, um Menschen mit Christus in Kontakt zu bringen? Was braucht es an Haltung, Glaube und Anpacken, um Menschen für Christus zu gewinnen, sodass sich auf lange Sicht gesehen zu hingegebenen Nachfolgern werden?

Viele neue Probleme und Fragen

In der Welt gab es in den letzten Jahren und Jahrzehnten massive Veränderungen. Auch bei uns in Deutschland merken wir, dass viele Fragen nur noch global gelöst werden können und große Themen nicht nur uns allein betreffen. Die Klimakrise und die Digitalisierung sind nur zwei der Aufgaben, die uns alle weltweit betreffen. Und nicht nur hier, auch im gemeindlichen Kontext hat sich einiges verändert.

Im direkten Gespräch mit Leitungskreisen hört man vielerorts, dass die kulturellen Veränderungen in der Gesellschaft vor der Gemeinde nicht haltmachen und viele neue Fragen mit sich bringen, die eine Antwort und Positionierung erfordern. Fast alle Kirchen, Verbünde und Gemeinden beklagen, dass es viel herausfordernder geworden ist, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Dabei geht es immer wieder um dieselben Fragen: Wie können wir die Menschen innerlich und äußerlich abholen? Wie können wir sie ansprechen? Was können wir wie tun, um den Menschen von heute Jesus Christus so nahezubringen, dass sie glauben und nachfolgen können?

Gesunkene evangelistische Grundtemperatur

Wir erreichen weniger Menschen mit dem Evangelium, obwohl ihnen heute eine spirituelle Offenheit bescheinigt wird und sehr viele auf der Suche nach tieferen Erfahrungen sind. Trotz dieser Offenheit bleibt es für Gemeinden eine Herausforderung, sie für Jesus Christus zu erreichen. Allgemein ist zu beobachten, dass die „evangelistische Grundtemperatur“ gesunken ist. Deshalb sollten wir wieder verstärkt den Fokus darauf legen, den Menschen das Evangelium näherzubringen.

Dazu möchte das FeG-Jahresthema ‚Evangelium inspirierend weitersagen‘ mit allen Inhalten und Materialien dienen: Es soll Hilfe und Motivation sein, sich (wieder neu) auf den Weg zu den Menschen zu machen. Nicht in erster Linie, damit unsere Stühle im Gottesdienst besetzt sind. Sondern damit Christus Menschen begegnen, verändern und auf einen neuen Lebensweg senden kann.

Gott will, dass alle gerettet werden

Es bleibt: „Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden.“ (1. Timotheus 2,4). Daran hat sich nichts geändert – über alle Zeiten und Veränderungen hinweg. Die Tatsache, dass wir in einem Epochenwechsel leben und mit der Digitalisierung und zunehmenden Unsicherheiten und Herausforderungen in der Welt zu kämpfen haben, ändert daran nichts. Gott steht zu seinen Geschöpfen, er hat Jesus Christus gesandt, um seine Liebe zu beweisen und will sie zur Nachfolge einladen.

Wir alle haben in diesem Prozess – geführt durch den Heiligen Geist – einen gewichtigen Anteil. Um das im kommenden Jahr und darüber hinaus mit Motivation und Tatendrang auszuleben, geben wir den Gemeinden und Einzelpersonen viele Materialien an die Hand. Um sich inspirieren zu lassen, neu auszurichten, mehr zu lernen und es im (Gemeinde-) Leben aktiv umzusetzen.

Evangelisation als Leidenschaft

Wir starten unter anderem mit einem vierteiligen Gemeindepaket: Es hilft dabei, einen Monat bzw. vier Wochen lang, „Evangelisation“ interessant und motivierend in der Gemeinde zu vermitteln. Das ist das Ziel dieses Pakets! Grundsätzlich steht hierbei im Mittelpunkt, Evangelisation nicht als Pflicht, sondern als Herzensanliegen darzustellen. Geeignet sind dazu die Gottesdienste, aber auch Kleingruppen, Jugendgruppen oder vielen andere Treffen können diese Materialien nutzen. Das Paket setzt sich aus vier Teilen zusammen:

Motivation: Wir laden Menschen nicht aus Pflichtbewusstsein zu Christus ein, weil wir es müssen, sondern weil wir es gerne wollen und uns wünschen, dass sie dasselbe erleben, was wir auch erleben. Wir wollen das Herz ansprechen, eine Motivation hervorrufen, die Herzenshaltung Jesu verstehen und vermitteln sowie diese Herzenshaltung selbst einnehmen.

Evangelium: Wir fragen nach dem Evangelium, oder anders gesagt: Was ist das Gute an der Guten Nachricht?

Inspiration: Dieser dritte Teil hat das Gebet im Zentrum und richtet die Aufmerksamkeit auf das Wirken des Heiligen Geistes. Es gibt den ‚Kairos‘ Gottes, dem es zu folgen gilt.

Weitersagen: Der letzte Teil will zum Weitersagen ermutigen und die Kunst des Gesprächs vermitteln. Oder anders: Wie sage ich es meinem Nachbarn?

Dirk Ahrendt ist Leiter des FeG Praxisinstituts Evangelisation.