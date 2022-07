- Werbung -

Out of the Box – Weil wir wunderbar gemacht sind

Die zweiwöchentliche Kolumne von Tom Laengner

Tom Laengner ist davon überzeugt, dass Gott gnädig ist. Das hält ihn aber nicht davon ab, an seinen Fehlern zu arbeiten.

Es soll um Viertel vor vier gewesen sein, als Udo Lindenberg eine Erscheinung hatte. An diesem einen Tag im Jahr 1973, so heißt es, wurde der Musikant von Gott berufen, ihn auf Erden zu vertreten. Das beschreibt der Sänger jedenfalls so in seinem Song „Du heißt jetzt Jeremias“.

Ich persönlich glaube ja, dass aus dem Job nichts geworden ist. Und ich muss sagen, auch ich hätte ihn nicht unbedingt machen wollen. Wieso das denn? Also, da muss ich eigentlich nur in den Spiegel schauen und ich weiß Bescheid.

Reiz des Verbotenen

- Weiterlesen nach der Werbung -

Mit etwas schmunzelnder Scham erinnere ich mich an ein Erlebnis aus meiner frühen Kindheit. Da war ich ein ganz kleiner Junge, der die Stufen unserer Waschbetontrepppe herunterblickte. Sie lag hinter dem Tor, was unseren Hof begrenzte. Zehn Stufen weiter kräuselten sich verwehte Blätter und manchmal tote Mäuse, die der Nachbarkater nicht aufgegessen hatte.

Meiner umsichtigen Mutter erschien die Treppe für krummsäbelige Kleinkinderbeine als zu steil. Daher gab es ein Verbot, an das ich mich hielt. Meine Mutter war aufgrund ihrer Liebe und Lebenserfahrung eine Instanz.

Ignorieren hilft nicht

Doch an diesem einen Tag hatte ich eine Idee. So schloss ich einfach meine Augen. Erst das Eine, dann das Andere. Das Problem war aus den Augen und aus dem Sinn. Ein herrliches Gefühl!

Und in meiner kleinkindlichen Logik schloss ich: Wenn ich das Problem nicht sehe, dann ist es verschwunden. Soll heißen; dann kann ich die Treppe runter. Ganz allein! Ich war begeistert. Augen zu und durch! Allerdings dauerte meine Euphorie nur wenige Sekunden. Den blutigen Rest kann ich mir ersparen, nicht wahr?

Nicht auf Gottes Gnade ausruhen

- Werbung -

Wie angedeutet war ich da etwa drei stramme Jahre alt. Seit ein paar Jahren bin ich das nicht mehr. Aber Ignoranz und Nicht-Wahr-Haben-Wollen sind keine Bettler, die aus dem Leben verschwinden, wenn ich lange genug wegschaue. Als Menschheit veranschaulicht sich das aktuell beeindruckend grauenvoll am Klimawandel.

Und ich muss für mich persönlich zugeben, dass mich mein Anti-Ignoranzkampf immer wieder mal herausfordert. Aber mich darauf ausruhen, dass Gott mich so geschaffen hat, mit allem immer klarkommt oder mir zur Not die Narben der Seele vergoldet? Das will ich nicht. Ja, ich brauche Gnade. Aber zur Vernebelung meiner Gleichgültigkeit ist sie wohl nicht gedacht.

Wie hält es Gott mit uns Menschen aus?

Ich frage mich, wie Gott das mit mir als Mensch hinkriegt? Und ich finde keine befriedigende Antwort. Doch was Gott kann, kann wohl nur Gott. Fairerweise müsste ich ihn fragen, ob er weiß, was er tut, wenn er sich auf mich einlässt. Aber das weiß er wohl.

In einer uralten Erklärung an einen seiner Mitarbeiter ließ der Schöpfer allen Seins mal seine Sehnsüchte notieren: „Ich dachte, sie würden dann Vater zu mir sagen und sich nie wieder von mir abwenden!“ Keine Titel, keine Amtstracht und keine polizeiliche Abschirmung.

Gutes tun

Wer macht denn sowas? Soweit ich mich erinnere, verfolgen Chefs immer Interessen, zu denen ich als Mitarbeiter einen Beitrag leisten soll. Aber ob sie mein Bestes im Sinne haben? Das wage ich doch zu bezweifeln. In Politik und Wirtschaft empfinde ich das ähnlich. Die guten alten guten Werte fördern die Stimmung im Betrieb und dessen Erfolg.

Aber das Gute tun wegen des Guten allein? Die Quellen für diesen Ansatz finde ich bei diesem Gott, den ich Vater nennen darf. Ich bekomme gleichsam einen Platz in der Familie. Da kann ich doch nicht dauernd sagen, dass er mit all meinen Unarten klarkommt. Auch wenn das so ist, darf ich mich doch nicht darauf ausruhen, dass ihm Verletzungen nicht so weh tun.

Alle Kolumnen von Tom Laengner findet ihr hier.