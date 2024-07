Niederlande-Stars Donyell Malen und Cody Gakpo posten Bibelverse

Bei der Fußball-EM zeigt sich, dass der christliche Glaube von großer Bedeutung für einige Fußballstars ist – so auch für die Nationalspieler Cody Gakpo und Donyell Malen.

Am Dienstag zog die Fußball-Nationalmannschaft der Niederlande durch einen souveränen 3:0-Sieg gegen Rumänien ins Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft ein. Die Tore erzielten in der 20. Minute Cody Gakpo und in der 83. Minute sowie in der Nachspielzeit Donyell Malen. Im Anschluss posteten die beiden via Instagram zwei Bibelverse, mit denen sie ihr Empfinden zum Ausdruck brachten.

Der 25-jährige Donyell Malen, der in der Bundesliga für Borussia Dortmund aufläuft und dessen Insta-Account 380.000 Follower zählt, sendete im Anschluss an den Erfolg folgende neutestamentliche Bibelstelle aus dem Brief des Apostel Paulus an die Kolosser:

„Alles, was ihr in Wort oder Werk tut, geschehe im Namen Jesu, des Herrn. Dankt Gott, dem Vater, durch ihn!“ (Kolosser 3,17)

Auf seinem Instagram-Account zeigte Donyell Malen immer wieder, woher er seine Lebensorientierung bezieht, so zum Beispiel in einem Post am 10. Juni, in dem er zu einem Foto, auf dem er mit Blick gen Himmel zu sehen ist, mitteilt:

„All das kann ich durch den, der mich stärkt.“

Sein gleichaltriger Teamkollege Cody Gakpo, der sich bereits in der Vergangenheit des Öfteren zum christlichen Glauben bekannte (Promis Glauben berichtete), sendete folgenden Vers aus dem Matthäus-Evangelium:

„Und alles, was ihr im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt.“ (Mt 21,22)

In einem Reel, der aktuell auf dem Facebook-Account der Initiative „Fussball mit Vision“ veröffentlicht ist, teilt Cody Gakpo folgende Glaubensüberzeugung mit:

„Jesus Christus starb für unsere Sünde(n). Damit hat er unsere Sünde(n) reingewaschen.“

