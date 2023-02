Das geheime Leben des Kirchenfürsten: Kyrill I. war KGB-Spion

Spionage, Ölgeschäfte und Immobiliengeschenke: Recherchen der Schweizer SonntagsZeitung haben brisante Details aus der Vergangenheit des russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill I. zutage gefördert.

Kyrill war laut sowjetischen Akten in den 70er-Jahren unter dem Decknamen „Michailow“ als Agent des russischen Geheimdienstes KGB in Genf tätig. Er sollte Informationen über die Mitglieder des Weltkirchenrates sammeln und deren Haltung zur Sowjetunion beeinflussen, schreibt die SonntagsZeitung. Ein ehemaliger KGB-Kollege von Kyrill aus dieser Zeit beschreibe ihn als „lebensfrohen Menschen, der gerne bei Cognac und Champagner bis in die Morgenstunden feierte“. Er ging gerne Skifahren und fuhr eine weiße BMW-Limousine.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion brauchte die russisch-orthodoxe Kirche dringend Geld für ihren Wiederaufbau. Der neue russische Staat gewährte ihr deshalb Handelsprivilegien, zum Beispiel bei der Einfuhr von Zigaretten. Kyrill galt laut SonntagsZeitung als Kopf des Zigarettenhandels. Auch überließ der Staat der Kirche Ölkontingente zum Verkauf. Der damalige Patriarch Alexei II., vermutlich ebenfalls ehemaliger KGB-Agent, und Witali K., ein russischer Geschäftsmann, kümmerten sich um die Ölgeschäfte. 1998 begannen die Schweizer Behörden gegen K. wegen Geldwäscherei zu ermitteln. Das Verfahren wird wegen „mangelnder Kooperation der russischen Behörden“ eingestellt.

Kyrill entwickelt sich zum „Immobilientycoon“

Beweise für eine Verwicklung Kyrills gibt es laut der SonntagsZeitung nicht. Allerdings sei er in dieser Zeit für die Außenbeziehungen der russisch-orthodoxen Kirche zuständig gewesen und habe Alexei II. sehr nahegestanden. Auch sei er für ein Konto bei einer Schweizer Großbank zeichnungsberechtigt gewesen, auf dem zeitweise mehrere Hunderttausend Franken gelegen hätten. Angeblich sei das Geld für Ausgaben beim Weltkirchenrat verwendet worden.

Kyrill habe sich seit seiner Wahl zum Patriarchen 2009 zu einem „wahren Immobilientycoon“ entwickelt, schreibt die SonntagsZeitung. Neben seinem Amtssitz bei Moskau besitze er ein Anwesen mit Wochenendhaus in einem Moskauer Nobelviertel sowie ein Anwesen bei St. Petersburg. Dessen Umbau habe den russischen Staat etwa 40,5 Millionen Euro gekostet. Außerdem habe ein Schweizer Geschäftsmann Kyrills Cousine eine 120 Quadratmeter große Wohnung in einem St. Petersburger Luxusviertel geschenkt.

Die Vorliebe des Patriarchen für Luxus zeige sich auch an anderer Stelle. 2009 geriet ein Foto von Kyrill mit einer rund 39.000 Euro teuren Schweizer Uhr in die Schlagzeilen. Die kirchliche Medienstelle wollte die Uhr mithilfe von Photoshop verschwinden lassen, vergaß aber die Spiegelung im Tisch. 2020 wurde Kyrill laut SonntagsZeitung mit einer deutlich billigeren Ulysse Nardin Dual Time fotografiert. Der Patriarch habe sich nie dazu geäußert, ob die Uhren ein Geschenk oder gekauft gewesen seien.

Link: Putins Patriarch war Spion in der Schweiz (SonntagsZeitung) – Zum Lesen des Artikel muss ein Account angelegt werden.