Wie wird das neue Jahr?

Out of the Box – Weil wir wunderbar gemacht sind

Die zweiwöchentliche Kolumne von Tom Laengner

Was habe ich im vergangenen Jahr geschafft – und wie geht es weiter? Tom Laengner erzählt von „Goldstück-Momenten“, Gottes Vaterherz und viel Dankbarkeit.

Nun liegen sie wieder vor mir. Tage ohne Flecken, Knicke und Falten. Wie Blätter, die sich danach sehnen, beschrieben zu werden. Sie wollen nicht zerknüllt und verkleckert im Papierkorb landen. Zum Erscheinen der aktuellen Kolumne präsentiert das neue Jahr immerhin noch 360 unausgepackte 24 Stunden Leben. Für mich klingt das verheißungsvoll. Sie auszupacken, beginnt für mich allerdings mit einem Blick zurück.

In diesem Fall zum Neujahrstag im Jahre 2020. Das Jahr war noch so frisch wie das bedruckte Papier, auf dem die Redaktion einer deutschen Zeitung die Zukunft vorhersagte. Mit dem Titel „Warum es ein Super-Jahr wird“ wurden knapp drei Millionen Leserinnen und Leser scheinbar ihrer Sorgen enthoben. Manche mögen sich erinnern, dass das Jahr dann doch nicht für jeden super war. Da hatte sich die Redaktion leider geirrt. Windige Propheten machen immer wieder großspurige Versprechen. Die Welt kennt das. Und ich will weder mit Grimm noch mit Schmollen meine Zeit damit vergeuden, darüber zu sehr nachzudenken. Mein Leben wartet schließlich sehnsüchtig darauf, gelebt zu werden. Und zwar von mir selbst. Ob sich dieses tiefe Verlangen durch Erhebungen sichern lässt, entzieht sich meiner Kenntnis. Im letzten Jahr habe ich jedenfalls jeden Tag genau einmal leben dürfen. Es gab keine andauernden Wiederholungen wie im Fernsehen.

Zurückzuschauen ist für mich wie nach vorn zu schauen. Nur andersherum. Doch im Unterschied zum Blick in eine Zukunft, die kaum vorhersehbar ist, orientiert sich mein Blick zurück am selbst mitgestalteten Leben. Wende ich mal den Blick auf mein eben durchlebtes Jahr: Habe ich mutig und stark gehandelt? Ist es mir gelungen, Probleme zu lösen und mich Herausforderungen zu stellen? Ich habe Überraschungen erlebt und durfte andere Menschen beglücken. Und ja: Es gab auch Scham, Schmerz und Entscheidungen, die ich im Nachhinein bedauere.

Unterm Strich erinnere ich mich, im zurückliegenden Jahr manches geschafft oder geschaffen zu haben. Das ist doch ermutigend! Müsste man das nicht feiern? Und sollte es schließlich sein, dass der Schöpfer des Universums sich sogar freut, wenn einem Menschen etwas gelingt? Ich bin da vorsichtig, weil er es nie so direkt sagt. Allerdings freue ich mich schließlich auch, wenn meinen Kindern etwas gelingt. Dann bin ich stolz auf sie. Etwas traurig bin ich nur, wenn sie selber das nicht sehen. Sollte Gott als Vater ähnlich empfinden?

Dem Evangelium durch die Mauern helfen

Jemand kommentierte einen Teil meiner Arbeit jüngst mit den Worten, ich würde auf ‚ganz eigenen Wegen dem Evangelium durch die Mauer helfen‘. Das sollte als Anerkennung verstanden werden. Nicht mehr und nicht weniger. Mich haben diese Worte sehr ermutigt und ich möchte den Gedanken mit ins neue Jahr nehmen. Die Anerkennung ist hier nicht der Lohn, für den ich arbeite. Sie ist für mich jedoch ein Hinweisschild, eine Lebensrichtung beizubehalten. Ich denke, ich bin gut beraten, Dinge zu tun und besser zu machen, in denen mein Schöpfer mich erkennt. Ich selber zu werden, das erfordert Opfer. Und sollte Gott wirklich alle Menschen als Unikate geschaffen haben, dann dürften auch Werbespots der Konsumgüterindustrie nicht meinen Geschmack und Lebensstil diktieren. Also, frisch gewagt den Blick ins letzte Jahr! Meine Frau spricht da von ‚Goldstück-Momenten‘. Im Blick zurück kann ich sie wahrnehmen. Sollte ich Jesus nachfolgen, werde ich ihm rückblickend nochmal dafür danken.

Die Kunstfertigkeit zurückzuschauen, macht die Zukunft nicht vorhersehbarer. Wenn es mir aber gelingt, meine Erfahrungen der Vergangenheit als Schatz zu bergen, hilft das, dem neuen Jahr sicherer und mutiger entgegenzutreten. Das macht mich froher und hilft auch dabei, möglicherweise Dinge zu vermeiden, die ich später bedauern würde. Wer das zu anstrengend findet, kann ja gerne in der bereits erwähnten Zeitung Rat suchen. Die sind da nie drum verlegen.

