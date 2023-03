Pastorin lässt Predigt von KI schreiben – etwas fehlt

Die Helgoländer Pastorin Pamela Hansen hat von der Software ChatGPT zwei Predigten schreiben lassen. Dabei fiel ihr einiges negativ auf.

- Werbung -

Sie habe den Chatbot aufgefordert, Predigten über Verrat, Vertrauensbruch, Jesus und Judas zu verfassen, sagte die evangelische Pastorin Hansen dem Evangelischen Pressedienst (epd). Zwar würde sie die Predigten im Original nie von ihrer Kanzel aus halten, sie hätten ihr aber Anregungen für einen anschließend selbst verfassten Predigttext gegeben, sagt Hansen. Deshalb wolle sie ChatGPT auch künftig für ihre Arbeit nutzen.

Gut gefallen habe Hansen, dass das Programm sich damit beschäftigt habe, was Menschen aus dem von der Pastorin vorgegebenen Bibeltext Lukas 22, Vers 47 bis 53 lernen können: ChatGPT habe geschrieben, der Text erinnere daran, dass das Böse letztendlich besiegt werde.

Chatbot irrt sich

Negativ sei ihr dagegen aufgefallen, dass die Themenaspekte „nur kurz angerissen“ würden und „der konkrete Bezug auf das Leben der Menschen“ fehle. „Persönliche Lebenserfahrungen beisteuern, das kann die Künstliche Intelligenz nicht.“ Der Chatbot habe sogar eingeräumt: „Ich habe keine Gefühle.“ Außerdem habe die KI einen Fehler gemacht. Sie habe behauptet, Jesus hätte bei seiner Verhaftung Judas geküsst. Dabei war es genau andersherum. Die Pastorin wies die KI auf den Fehler hin, ChatGPT antwortete: „Es tut mir sehr leid, ich habe das tatsächlich falsch verstanden. Ich möchte meine Predigt korrigieren.“

Dass KI irgendwann Seelsorgende oder Psychotherapeuten ersetzen wird, kann sich Hansen nicht vorstellen. Dafür brauche es ein Bauchgefühl, das einem auch mal sage: „Was du vorhast, ist verkehrt, lass es sein!“ So etwas könne KI nicht. Ob das aber auch in Zukunft so sein werde, wisse sie nicht: „Die Frage ist, wie lernfähig die KI ist und ob sich daraus so etwas entwickeln kann. Grundsätzlich würde ich es nicht ausschließen.“

- Weiterlesen nach der Werbung -

Verwaltungsarbeit sei hingegen ein Bereich, in dem der Einsatz von KI Sinn habe. „Ich kann mir vorstellen, dass eine KI uns da das Leben sehr erleichtern könnte“, sagte Hansen. Es müsse aber immer eine Kontrolle stattfinden.

GPT steht für „Generative Pre-training Transformer“ und ist ein computergestütztes Modell, das dazu entwickelt wurde, Text zu erzeugen. Der Chatbot ChatGPT verwendet Künstliche Intelligenz (KI), um menschenähnliche Gespräche zu führen und Benutzern Informationen oder Hilfe zu liefern.

Link: Auf der Webseite der Nordkirche findet sich das Interview mit Hansen, das die Grundlage für diesen Artikel ist.